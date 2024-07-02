У Лукашенко проблемы: что на границе с Украиной напугало диктатора

В Беларусь прибыл министр обороны России, а также руководители Минобороны Узбекистана, Казахстана и Азербайджана. В то же время Александр Лукашенко жалуется на "сложную ситуацию" на границе с Украиной.

В ответ Беларусь развернула со своей стороны границы батальон РСЗО "Полонез". Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу о том, что такая ситуация сложилась в частности из-за плохой работы белорусской разведки и аналитиков.

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Ситуация должна успокоиться

Лукашенко очень серьезно отнесся к усилению со стороны Украины силам Нацгвардии и Национальной полиции границы с Беларусью. В Минске это рассматривают как эскалацию и подготовку к определенным боевым действиям.

Однако Украине сейчас нападать на Беларусь вообще не нужно,

– пояснил военный эксперт.

Однако в ответ Минск пытается противодействовать. В частности, Лукашенко приглашает в Беларусь своих пока что "друзей" по ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности). В Минске 4 июля состоится очередное заседание Совета министров обороны государств – членов СНГ.

Однако все это закончится 3 – 4 июля, когда в Астане (Казахстан) пройдет конференция ШОС (Шанхайской организации сотрудничества), новым участником которой должна стать Беларусь. Именно поэтому представители стран-участников ОДКБ и ШОС приехали в Беларусь, чтобы усилить ее,

– сказал Роман Свитан.

В ближайшие недели ситуация должна успокоиться. Она возникла, по его мнению, потому что у Лукашенко проблемы с восприятием и построением причинно-следственных связей.

Напомним, что на заявления Лукашенко отреагировали в Госпогранслужбе, отметив, что любые действия Сил обороны на границе с Беларусью имеют целью защиту Украины от вражеской агрессии.