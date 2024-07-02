У відповідь Білорусь розгорнула зі свого боку кордону батальйон РСЗВ "Полонез". Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів 24 Каналу про те, що така ситуація склалась зокрема через погану роботу білоруської розвідки та аналітиків.

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Ситуація має заспокоїтися

Лукашенко дуже серйозно поставився до посилення з боку України силам Нацгвардії та Національної поліції кордону з Білоруссю. В Мінську це розглядають як ескалацію та підготування до певних бойових дій.

Проте Україні зараз нападати на Білорусь взагалі не потрібно,

– пояснив військовий експерт.

Однак у відповідь Мінськ намагається протидіяти. Зокрема Лукашенко запрошує до Білорусі своїх поки що "друзів" по ОДКБ (Організації Договору про колективну безпеку). В Мінську 4 липня відбудеться чергове засідання Ради міністрів оборони держав – членів СНД.

Однак все це закінчиться 3 – 4 липня, коли в Астані (Казахстан) пройде конференція ШОС (Шанхайської організації співпраці), новим учасником якої має стати Білорусь. Саме тому представники країн-учасників ОДКБ та ШОС приїхали до Білорусі, щоб підсилити її,

– сказав Роман Світан.

Найближчими тижнями ситуація має заспокоїтися. Вона виникла, на його думку, тому що Лукашенко має проблему зі сприйняттям та побудовою причинно-наслідкових зв'язків.

Нагадаємо, що на заяви Лукашенко відреагували у Держприкордонслужбі, зазначивши, що будь-які дії Сил оборони на кордоні з Білоруссю мають на меті захист України від ворожої агресії.