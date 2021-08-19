У многих людей в Афганистане был "Талибан" внутри, но притворялись другими, – Карими

Режиссер Сахра Карими отметила, что многие жители Афганистана поддерживают "Талибан". Львиная доля среди них – мужчины.

По словам художницы, проблема в том, что мужчины привыкли так думать и вести себя с женщинами. Многие афганцы уверены: женщина должна носить хиджаб, сидеть дома, не ходить на работу и не разговаривать с другими мужчинами.

Заметьте Афганистан молился, чтобы Байден выиграл выборы и не выводил войска, – Карими

Таких людей, особенно мужчин, очень много в Афганистане. Фактически у них постоянно был "Талибан" внутри, просто надевали галстук, пиджак и шли на работу, притворяясь другими,

– подчеркнула Карими.

Режиссер подчеркнула, что таких людей в ее стране – примерно 50%.

Однако есть и противники "Талибана"

По словам Карими, есть и другие люди – противники Талибана. Больше всего среди них молодежи. Сейчас в Афганистане все очень хаотично, люди не понимают, что происходит.

Тем временем талибы пытаются играть роль, чтобы их признали в мире. Они надевают маску и контролируют свое поведение.

Карими подчеркнула: "Это затишье перед бурей, мы не знаем, что случится, если они таки получат международное признание".

Карими о признании талибов

Карими также заявила: если мир признает власть "Талибана", Афганистану наступит конец.

В то же время женщина уже потеряла веру в мировое сообщество. По словам Карими, если из ее страны уже собрались вывести войска, нужно было делать это тише.

Запад помог отстроить Афганистан, однако не ценил собственных усилий на этих землях.

Талибы ненавидят образованных женщин

Карими подчеркнула, что талибы не хотят, чтобы женщины имели голос. По мнению боевиков, это якобы может загубить их мужество.

Период с 1996 до 2001 года, когда талибы уже были у власти, режиссер описала как самое темное время.