У многих людей в Афганистане был "Талибан" внутри, но притворялись другими, – Карими

19 августа 2021 , 19:56
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Источник:

ТСН

Режиссер Сахра Карими отметила, что многие жители Афганистана поддерживают "Талибан". Львиная доля среди них – мужчины.

По словам художницы, проблема в том, что мужчины привыкли так думать и вести себя с женщинами. Многие афганцы уверены: женщина должна носить хиджаб, сидеть дома, не ходить на работу и не разговаривать с другими мужчинами.

Заметьте Афганистан молился, чтобы Байден выиграл выборы и не выводил войска, – Карими

Таких людей, особенно мужчин, очень много в Афганистане. Фактически у них постоянно был "Талибан" внутри, просто надевали галстук, пиджак и шли на работу, притворяясь другими,
– подчеркнула Карими.  

Режиссер подчеркнула, что таких людей в ее стране – примерно 50%.

Однако есть и противники "Талибана"

  • По словам Карими, есть и другие люди – противники Талибана. Больше всего среди них молодежи. Сейчас в Афганистане все очень хаотично, люди не понимают, что происходит.
  • Тем временем талибы пытаются играть роль, чтобы их признали в мире. Они надевают маску и контролируют свое поведение.
  • Карими подчеркнула: "Это затишье перед бурей, мы не знаем, что случится, если они таки получат международное признание".

Карими о признании талибов

  • Карими также заявила: если мир признает власть "Талибана", Афганистану наступит конец.
  • В то же время женщина уже потеряла веру в мировое сообщество. По словам Карими, если из ее страны уже собрались вывести войска, нужно было делать это тише.
  • Запад помог отстроить Афганистан, однако не ценил собственных усилий на этих землях.
Заметьте! Реджеп Эрдоган заявил, что он "открыт к сотрудничеству" с террористами Талибана. Турецкого президента беспокоит мир в Афганистане и благосостояние турецкого населения, проживающего на территории этой страны.

Талибы ненавидят образованных женщин

  • Карими подчеркнула, что талибы не хотят, чтобы женщины имели голос. По мнению боевиков, это якобы может загубить их мужество.
  • Период с 1996 до 2001 года, когда талибы уже были у власти, режиссер описала как самое темное время.
Автор: Мар'яна Бекало