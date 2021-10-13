"У нас не будет выбора": Сербия пригрозила Косово за разгон протестующих
Источник:PTC
Президент Сербии анонсировал, что вынужден будет защищать этнических сербов. Он подчеркнул, что насилие возле админграницы не может продолжаться.
Такое заявление президент Сербии Александр Вучич сделал на встрече с представителями косовских сербов на административной линии с Косово. Туда он поехал после недавних столкновений из-за рейдов косоварской полиции.
Между тем Из-за повышения цен: Сербия просит Россию помочь с газом
"Мы победим"
Александр Вучич пообещал прийти на помощь сербам, если насилие продолжится. Впрочем, отметил, что цена будет высокой, ведь на кону чьи-то жизни.
Что бы ни случилось, Сербия и Белград будут с вами. Если начнется насилие, защищайтесь, мы будем с вами. Если они продолжат стрелять в наших людей, у нас не будет выбора,
– заявил сербский президент.
Вучич пообещал защитить сербов в Косово и добавил: "Мы не только защитим наших детей. Но я сегодня говорю впервые: мы в этой борьбе и победим"Обратите внимание! 30 сентября Сербия и Косово договорились о деэскалации ситуации. На позиции, где находился спецназ косоваров, зашли силы НАТО. Однако ситуация снова ухудшилась через две недели.
Стрельба в Косово
Протесты начались в городах Косовска-Митровица и Звечан в Косово. Как сообщают местные СМИ, это произошло из-за рейдов полиции Косово аптеками и торговыми точками в поисках контрабандных товаров. Люди из-за этого блокировали несколько улиц. Разгонять их решили пулями.
По меньшей мере один человек получил огнестрельное ранение. Он находится в реанимации в тяжелом состоянии. Между тем премьер-министр Косово Альбин Курти заявил, что полицейская операция завершена.
Как началось напряжение между Косово и Сербией
- 20 сентября Косово запретило въезд автомобилей с сербскими номерами. Водители, по новому закону, должны менять номера на транзитные.
- Подобная практика существует в Сербии с 2008 года, однако зеркальное действие Косово вызвало возмущение сербов.
- На границе образовались столкновения: недовольные сербы решили блокировать пункты пропуска.
- Подразделения армии Сербии перевели в высокую боевую готовность в гарнизонах Рашка и Новый Пазар, что расположены на линии разграничения.
- 25 сентября над пограничным переходом Яринье Сербия подняла в воздух свои российские вертолеты и истребитель. В этот же день косовары обвинили сербов в нападениях на офисы МВД.