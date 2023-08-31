Мы попытались идти параллельно и найти новые пути, – Зеленский о срыве зернового соглашения Россией

Владимир Зеленский дал большое интервью португальским журналистам. В нем президент говорил о зерновом соглашении.

Россия может сорвать работу и нового зернового коридора, работающего после срыва зернового соглашения. Об этом Зеленский сообщил в интервью изданию RTP, передает 24 Канал.

Смотрите также "Запрет работает хорошо" vs "полосы солидарности": Еврокомиссия обсуждает импорт украинского зерна

О чем рассказал Зеленский

Сначала он затронул сорванное зерновое соглашение.

У ООН было достаточно рычагов и достаточно стран, которые могли бы давить на Россию, но влияние на нее оказали не все. Раньше работал коридор и была договоренность – "моя, Эрдогана и Гутерриша". Однако Россия хитрила: ежемесячно хотела выходить из этой инициативы, постоянно останавливала ее с помощью дополнительных блокировок и очередей в море.

У нас стояли десятки – 30, 40 кораблей, – потому что Россия что-то хотела проверить,

– вспоминает президент.

А дальше страна-террорист прибегла к проверенному средству. Владимир Зеленский назвал срыв зерновой сделки "методичкой примитивных шагов, ведущих к мировым вызовам". Также он сравнил повышение цен на зерно с повышением цен на энергоносители.

Россия не только постоянно демпинговала цены на агропродукцию, желая, чтобы стоимость хлеба была высокой. Она остановила корабли с зерном, а затем предложила покупать зерно у нее.

Она не думала, как побороть голод, наоборот – она думала, как развивать голод,

– говорит Зеленский.

Смотрите также Из порта Одессы вышло второе судно после остановки "зернового соглашения"

Какая ситуация сейчас

Сейчас ситуация такова, что "зерновой коридор между нами, Турцией и ООН есть и продолжается, а между Россией и коллегами он не работает", говорит президент.

Украина попыталась идти параллельно – найти другой коридор. Это удалось, но может произойти так, что Россия будет пытаться сорвать его. Возможно, она будет атаковать корабли, идущие по новому коридору.

Но, по словам Зеленского, у нас не так много вариантов.

Есть корабли, они должны идти,

– подытожил он.

Также в этом интервью Зеленский сообщил, что война может закончиться и в 2023 году. Но для этого должно быть определенные условия. Вступление Украины в НАТО может помочь ускорить завершение войны.