Росія може зірвати роботу і нового зернового коридору, який працює після зриву зернової угоди. Про це Зеленський повідомив в інтерв'ю виданню RTP, передає 24 Канал.

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Про що розказав Зеленський

Спершу він торкнувся зірваної зернової угоди.

В ООН було достатньо важелів і достатньо країн, які могли би тиснути на Росію, але вплив на неї мали не всі. Раніше працював коридор і була домовленість – "моя, Ердогана і Гутерріша". Проте Росія хитрувала: щомісяця хотіла виходити з цієї ініціативи, постійно зупиняла її за допомогою додаткових блокувань і черг у море.

У нас стояли десятки – 30, 40 кораблів, – тому що Росія щось хотіла перевірити,

– згадує президент.

А далі країна-терорист вдалася до перевіреного засобу. Володимир Зеленський назвав зрив зернової угоди "методичкою примітивних кроків, які ведуть до світових викликів". Також він порівняв підвищення ціни на зерно із підвищенням цін на енергоносії.

Росія не тільки постійно демпінгувала ціни на агропродукцію, хотіла, щоб вартість хліба була високою. Вона зупинила кораблі з зерном, а відтак запропонувала купувати зерно в неї.

Вона не думала, як побороти голод, навпаки – вона думала, як розвивати голод,

– каже Зеленський.

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Яка ситуація нині

Зараз ситуація така, що "зерновий коридор між нами, Туреччиною і ООН є і продовжується, а між Росією і колегами він не працює", каже президент.

Україна спробувала йти паралельно – знайти інший коридор. Це вдалося, але може статися так, що Росія буде намагатися зірвати і його. Можливо, вона атакуватиме кораблі, які йдуть новим коридором.

Але, за словами Зеленського, в нас не так багато варіантів.

Є кораблі, вони повинні йти,

– підсумував він.

Також у цьому інтерв'ю Зеленський повідомив, що війна може закінчитись і в 2023 році. Але для цього мають бути певні умови. Вступ України в НАТО може допомогти прискорити завершення війни.