У нас и так много препятствий, – генсек ООН объяснил, почему старается быть "скучным" для медиа

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским объяснил, почему не дает громких заявлений для СМИ. Он подчеркнул, что это может навредить эвакуации.

На брифинге Антониу Гутерриш довольно жестко ответил на вопросы журналистки. Он отметил, что любые его заявления сейчас могут воспрепятствовать спасению жителей Мариуполя, передает 24 канал.

Читайте также Сложная миссия в жестких условиях – Гутерриш пообещал, что ООН увеличит помощь Украине

Приоритетом для Гутерриша являются люди, а не громкие заявления

Вы хотите, чтобы людей спасли или хотите, чтобы я что-то сказал? Что-то, что будет препятствием для этого спасения (людей из Мариуполя – 24 канал),

– сказал он.

Гутерриш добавил, что пока может сказать только то, что делает все возможное, чтобы спасти людей из Мариуполя. Поэтому он не будет давать никаких комментариев, которые могут помешать этой возможности.

Мой приоритет – люди, которые сейчас страдают и их нужно спасать,

– подчеркнул Гутерриш.

Генсек ООН добавил, что не будет озвучивать то, что не будет способствовать текущей работе. Если же эвакуировать людей не удастся, подчеркнул он, тогда будут приниматься "правильные решения в правильный момент".

Смотрите видео брифинга Гутерриша и Зеленского 28 апреля:

Что известно о визите Гутерриша в Украину

27 апреля Антониу Гутерриш прибыл в Киев. Сделал это генсек ООН для обсуждения эвакуации мирного населения с горячих точек.

Во время визита он побывал в Бородянке, разрушенной до основания русскими оккупантами. Увиденное поразило генсека ООН.

Министр Ирина Верещук отметила, что после встречи Владимира Зеленского и Антониу Гутерриша появилась надежда на эвакуацию из "Азовстали".

Во время визита Гутерриша в Киев по городу нанесли несколько ракетных ударов. Генсек ООН в шоке от того, что Россия нанесла удары именно в тот момент, когда он был в столице Украины.

Достойно внимания – Вечернее обращение Зеленского за 28 апреля: смотрите видео