У Назарбаева заявили, что Токаев не увольнял его с должности главы Совбеза

Во время обострений протестов в Казахстане 5 января главой Совбеза Казахстана стал президент Касым-Жомарт Токаев и заменил на этом посту Нурсултана Назарбаева. Однако спикер последнего заявил, что он сам передал полномочия Токаеву, и тот его не увольнял.

По словам представителя бывшего президента Казахстана Айдоса Укибая, информация об увольнении Назарбаева Токаевым является якобы ложной. Бывший президент якобы сам решил отдать должность действующему президенту.

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Спикер еще раз заявил, что Назарбаев не сбежал

Айдос Укибай заявил, что информацию об увольнении Нурсултана Назарбаева считает якобы "попыткой дестабилизации политической ситуации".

По словам представителя бывшего президента, Назарбаев никуда не убегал из Казахстана и находится в столице страны. Кроме того, он "поддерживает действующего главу государства".

Укибай заявил, что Назарбаев сам решил отдать пост главы Совбеза Токаеву из-за массовых протестов. Однако спикер бывшего президента назвал их "беспорядками" и "террором".

Елбасы (Назарбаев – 24 канал) сам принял решение передать пост главы Совета безопасности Президенту, поскольку хорошо сознавал, что беспорядки и террор требовали оперативного, жесткого и бескомпромиссного ответа от руководства страны,

– заявил Укибай.

Спикер Назарбаева также добавил, что "Елбасы и глава государства находятся по одну сторону баррикад", и они якобы "защищают будущее нации".

Назарбаев и протесты в Казахстане: главное

Протесты в Казахстане, вспыхнувшие в начале января 2022 года, после выполнения властями требований по снижению стоимости газа, приобрели политический характер. Митингующие заявили, что цена голубого топлива была только одним из требований.

Среди новых требований протестующих появились пункты о борьбе с коррупцией и борьбе с влиянием бывшего президента Нурсултана Назарбаева, который в то время возглавлял Совбез Казахстана.

5 января на фоне обострения протестов президент Касым-Жомарт Токаев сменил Назарбаева на посту главы Совбеза.

После этого в российских СМИ появилась информация о том, что бывший президент готов покинуть страну.

В тот же день в городе Талдыкоган митингующие повалили памятник Назарбаеву под пение и овации. Монумент там установили во время его президентства.

Во время обострений ни Назарбаев, ни его спикер никак не комментировали происходящее в Казахстане.

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