У них нет ничего святого: оккупанты из тяжелой артиллерии ударили по храму в Никополе

Оккупанты, начиная с Пасхальной ночи, уже в третий раз ударили по храму. Сначала на Запорожье, потом – в оккупированном Донецке. Уже днем 16 апреля атаковали храм в Никополе на Днепропетровщине.

Россияне в очередной раз пробили дно и показали, что им плевать на человечность, веру, жизни людей, пришедших на праздничные богослужения. К сожалению, в результате этого дневного обстрела по меньшей мере два человека ранены.

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Что известно об обстреле в Никополе

Россияне еще раз подтвердили, что у них нет ничего святого. Из тяжелой артиллерии ударили по храму в Никополе. Ранены два человека. 57-летний мужчина – на амбулаторном лечении, 38-летняя женщина – госпитализирована,

– отметили в ОВА.

Сергей Лысак рассказал, что, кроме храма, россияне:

повредили пять жилых домов, два автомобиля, несколько линий электропередач;

повредили четыре хозяйственные постройки, еще одну – уничтожили.

В ОВА объяснили, что по состоянию на 13:13 последствия атак еще уточняют.

Преступления врага не останутся безнаказанными. За все будет возмездие. Искреннюю веру и свет украинской души не омрачит мрак агрессора,

– заверил чиновник.

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