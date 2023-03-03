Возле оккупированного Енакиево упал российский самолет, – соцсети

В Донецкой области вблизи захваченного города Енакиево неудачно приземлился вражеский самолет. Над населенным пунктом был виден огромный столб дыма.

Соответствующие сообщения появились в телеграм-каналах в пятницу, 3 марта, сообщает 24 Канал. По состоянию на 14:10 официальных сообщений от Генерального штаба Вооруженных Сил не было.

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Что известно об этой авиакатастрофе

Как сообщили впоследствии российские СМИ, "мэр" Енакиево от оккупантов Роман Храменко подтвердил падение летательного аппарата. Вместе с тем он заявил, что оба летчика авиасудна катапультировались.

В небе над Енакиевым сбит российский самолет. Это глубокий тыл, поэтому сбили скорее всего сами россияне своим криворуким ПВО,

– также написал в своем телеграм-канале журналист Денис Казанский.



Падение самолета возле Енакиево / Фото из социальных сетей

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