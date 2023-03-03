Возле оккупированного Енакиево упал российский самолет, – соцсети
В Донецкой области вблизи захваченного города Енакиево неудачно приземлился вражеский самолет. Над населенным пунктом был виден огромный столб дыма.
Соответствующие сообщения появились в телеграм-каналах в пятницу, 3 марта, сообщает 24 Канал. По состоянию на 14:10 официальных сообщений от Генерального штаба Вооруженных Сил не было.
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Что известно об этой авиакатастрофе
Как сообщили впоследствии российские СМИ, "мэр" Енакиево от оккупантов Роман Храменко подтвердил падение летательного аппарата. Вместе с тем он заявил, что оба летчика авиасудна катапультировались.
В небе над Енакиевым сбит российский самолет. Это глубокий тыл, поэтому сбили скорее всего сами россияне своим криворуким ПВО,
– также написал в своем телеграм-канале журналист Денис Казанский.
Падение самолета возле Енакиево / Фото из социальных сетей
Как падал и горел вражеский самолет: смотрите фотографии и видео из соцсетей
Враг ежедневно несет потери на поле боя: последние новости
Российские оккупанты зря думали, что смогут развязать войну и бескровно выиграют ее, "за три дня взяв Киев". Собственно, уже больше года украинские защитники демонстрируют отвагу и уменьшают не только личный состав "второй армии мира", но и арсенал кремлевской техники.
- Известно по данным Генштаба, что по состоянию на 3 марта на концерт Кобзона отправилось 151 370 захватчиков. Только за предыдущие сутки – 765 оккупантов. В то же время Вооруженным Силам удалось сбить 301 вражеский летательный аппарат, что не может не радовать.
- Кроме того, в министерстве обороны Великобритании констатировали, что Россия не может производить систему защиты бронетехники из-за санкций. Как отметили в Лондоне, за все время с начала широкомасштабной войны враг потерял возможности для того, чтобы увеличивать запасы оружия.
- Это критически для России, ведь от 24 февраля 2022 года она потеряла фактически половину своего танкового потенциала. Кстати, всего нашим воинам удалось уничтожить 3 405 танков.
- Вместе с тем не так давно "хлопок" цвел на Кинбурнской косе в Николаевской области. Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк, комментируя этот инцидент, заверила, что россиянам не хватает дальнобойного оружия.