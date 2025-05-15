У Пескова спросили, есть ли шансы, что Путин все же приедет в Турцию: что он ответил

Представитель главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не поедет на переговоры с Украиной в Турции, которые должны состояться 15 мая.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Поедет ли Путин в Турцию

Журналисты спросили у Дмитрия Пескова, есть ли шанс, что Владимир Путин все же будет присутствовать на переговорах в Турции.

На этот вопрос спикер главы Кремля ответил отрицательно.

Напомним, поздно вечером 14 мая Кремль опубликовал состав российской делегации на переговорах с Украиной в Турции. Сам Владимир Путин, очевидно, решил не ехать, а вместо этого отправил на встречу Владимира Мединского, Михаила Галузина, Игоря Костюкова и Александра Фомина.