15 мая, 12:01
У Пескова спросили, есть ли шансы, что Путин все же приедет в Турцию: что он ответил
Представитель главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не поедет на переговоры с Украиной в Турции, которые должны состояться 15 мая.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.
Читайте также Вероятные переговоры между Украиной и Россией: что сейчас происходит в Турции
Поедет ли Путин в Турцию
Журналисты спросили у Дмитрия Пескова, есть ли шанс, что Владимир Путин все же будет присутствовать на переговорах в Турции.
На этот вопрос спикер главы Кремля ответил отрицательно.
Напомним, поздно вечером 14 мая Кремль опубликовал состав российской делегации на переговорах с Украиной в Турции. Сам Владимир Путин, очевидно, решил не ехать, а вместо этого отправил на встречу Владимира Мединского, Михаила Галузина, Игоря Костюкова и Александра Фомина.