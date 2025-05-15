Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Чи поїде Путін до Туреччини

Журналісти запитали у Дмітрія Пєскова, чи є шанс, що Владімір Путін все ж буде присутній на переговорах у Туреччині.

На це запитання речник очільника Кремля відповів заперечно.

Нагадаємо, пізно ввечері 14 травня Кремль опублікував склад російської делегації на переговорах з Україною в Туреччині. Сам Владімір Путін, вочевидь, вирішив не їхати, а натомість відправити на зустріч Владіміра Мединського, Міхаіла Галузіна, Ігоря Костюкова та Алєксандра Фоміна.