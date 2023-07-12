Это человек с вырезанным желудком и кишками, – СМИ рассказали, как Пригожин лечится от рака

У главаря наемников Евгения Пригожина, возможно, диагностировали рак. Речь идет об абдоминальной онкологии. Руководителя ЧВК "Вагнера" может серьезно беспокоить его состояние здоровья.

Евгений Пригожин, который в июне устроил в России неудачный мятеж, лечился от рака. Об этом российскому СМИ сообщили на условиях анонимности два его бывших сотрудника.

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В каком состоянии находится Пригожин

Главарь наемников из ЧВК "Вагнера" в течение длительного времени лечился от рака. Он проходил серьезную терапию. По словам анонимных собеседников, процесс образования опухоли "вроде бы приостановлен".

Онкологическое заболевание заставило "повара" Владимира Путина вести здоровый образ жизни. Он соблюдает строгую диету. Один из его многолетних работников видел, как Пригожин пил лимонад, только однажды.

Это человек (Пригожин – 24 канал) с вырезанным желудком и кишками!

– сказал один из его знакомых.

Собеседник предположил, что рак мог повлиять на его решение начать переворот на территории страны-агрессора.

Известно, что военный преступник лечился в элитной клинике "Согаз". Это медицинское учреждение связано со старшей дочерью российского диктатора Марией Воронцовой. По предварительной информации, Пригожин был одним из ее первых клиентов со статусом "супер VIP".

Чем теперь занимается Пригожин

После попытки переворота Пригожин много передвигался по воздуху. В период с 25 по 27 июня самолет главаря наемников успел побывать в Ростове, Петербурге, Москве и Минске.

Напомним, Путин якобы выслал главаря наемников после его неудачного мятежа к Александру Лукашенко. Однако после этого Пригожин летал в Россию. Также он как минимум трижды посещал Беларусь. В последний раз военный преступник там появлялся 11 июля.

Впоследствии в медийном пространстве появилась информация о встреча Пригожина с Путиным. Она продолжалась 3 часа. В Кремль также вызвали командиров ЧВК "Вагнера".