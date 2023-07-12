Євгеній Пригожин, який у червні влаштував у Росії невдалий заколот, лікувався від раку. Про це російському ЗМІ повідомили на умовах анонімності два його колишніх співробітники.

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У якому зараз стані перебуває Пригожин

Ватажок найманців з ПВК "Вагнера" протягом тривалого часу лікувався від раку. Він проходив серйозну терапію. За словами анонімних співрозмовників, процес утворення пухлини "начебто призупинено".

Онкологічне захворювання змусило "кухаря" Владіміра Путіна вести здоровий спосіб життя. Він дотримується суворої дієти. Один з його багаторічних працівників бачив, як Пригожин пив лимонад, лише одного разу.

Це людина (Пригожин – 24 канал) з вирізаним шлунком та кишками!

– сказав один з його знайомих.

Співрозмовник припустив, що рак міг вплинути на його рішення почати переворот на території країни-агресорки.

Відомо, що цей воєнний злочинець лікувався в елітній клініці "Согаз". Цей медичний заклад пов'язаний зі старшою донькою російського диктатора Марією Воронцовою. За попередньою інформацією, Пригожин був одним з її перших клієнтів зі статусом "супер VIP".

До слова, у ватажка найманців є власна домашня реанімація. Це може свідчити про те, що він переживає за свій стан здоров'я.

Чим тепер займається Пригожин