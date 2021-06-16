У Путина не исключили присоединение США к переговорам по Донбассу

Участие США в переговорах по Донбассу возможно. Однако в Кремле отметили, что она зависит от позиции Штатов. В частности, относительно прагматичного подхода к выполнению Минских соглашений.

Москва предлагала Киеву официально заявить Совбезу ООН о том, что не устраивает в Минских соглашениях. Об этом заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак на саммите в Женеве.

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Если будет трезвый и прагматичный подход к выполнению Минских соглашений – хорошо. Но, как говорится, лучше ужасный конец, чем ужас без конца,

– Казак о возможном участии США.

Козак утверждает, что он якобы выступает за урегулирование конфликта.

"Когда наши европейские коллеги говорят, что нужно срочно найти решение, потому что сейчас американцы вмешаются в процесс, мы говорим: "Добро пожаловать", – сказал политик.

Что этому предшествовало

Заседание политических советников лидеров стран "нормандской четверки" состоялось 26 мая. В Офисе Президента рассказали, что во время встречи состоялся очень жесткий обмен мнениями.

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Россия делает все возможное, чтобы затормозить принятие конкретного решения.

Еще в апреле 2021 года Владимир Зеленский заявил, что к нормандскому формату могут присоединиться США, Британия и Канада. По мнению Зеленского, Штаты могут лишь усилить переговоры.

Ранее Козак выступал решительно против привлечения США. Он утверждал, что "чем больше участников, тем сложнее найти решение".