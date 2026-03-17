Запутались в методичках: из Кремля поступают двоякие сигналы о войне в Украине
- В Кремле возникли разногласия в позициях по войне в Украине между Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу.
- Лавров настаивает на российских требованиях демилитаризации Украины, тогда как Шойгу отмечает изменение безопасности России из-за украинских атак.
В Кремле появляются разногласия относительно войны в Украине. Различные приближенные к Владимиру Путину лица озвучивают часто противоречивые тезисы, связанные с позицией России.
Например, глава министерства иностранных дел Сергей Лавров и секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу недавно высказали два противоположных мнения. Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан рассказал 24 Каналу, что военные и государственные структуры имеют разные запросы к российскому руководству.
Смотрите также Третья мировая война уже началась? Как мы об этом узнаем и что говорят историки
Почему в Кремле возникли разногласия?
Лавров заявил, что Россия не планирует отказываться от своих требований по завершению войны в Украине.
Важно! В Кремле и дальше требуют демилитаризации Украины, чтобы наше государство отказалась от вступления в НАТО и стремятся к смене украинской власти. Кроме того, там против размещения иностранных миротворцев на территории Украины.
Зато Шойгу утверждает, что раньше Урал был безопасной частью России, однако сейчас ситуация изменилась из-за атак Украины. Он отметил, что теперь ни одна российская территория не является безопасной.
Российским военным не хватает средств противовоздушной обороны. Казалось бы Россия, которая еще недавно входила в первую пятерку стран с количеством ПВО, говорит, что сейчас ей не хватает техники, чтобы закрыть (свою территорию – 24 Канал),
– сказал Сергей Кузан.
По его мнению, Лавров не отступает от главной позиции Владимира Путина, который до сих пор стремится выполнить все цели на территории Украины.
Однако все требования кремлевского диктатора – это попытка склонить Украину к полной капитуляции.
Сергей Кузан считает, что очень важно, чтобы украинские партнеры понимали, если России отдать Донбасс, чего хочет Путин, то на этом российские амбиции не станут меньше. Кремлевская власть и дальше будет продолжать агрессию против своих соседей.
"Чем больше Украина будет уничтожать влияние России в мире и чем слабее будут российские союзники, тогда позиция Кремля станет более сговорчивой (в контексте мирных переговоров – 24 Канал)", – добавил он.
Какие у России проблемы из-за войны?
Лавров заявил об ухудшении отношений между Россией и США. Одной из причин, вероятно, является ситуация на Ближнем Востоке. В Кремле считают, что действия США и Израиля против Ирана является недопустимым. Российские власти осуждают это.
Россия подвергается массированным атакам дронами. В частности в Московской области была воздушная тревога. В российской столице на некоторое время были перебои с авиаперевозками. Власти утверждают, что противовоздушная оборона России обезвредила вроде 120 дронов.
У России серьезные потери на фронте. Владимир Зеленский рассказал, что оккупанты на передовой теряют более 30 тысяч солдат. Это стало возможным благодаря эффективному использованию беспилотников на поле боя.