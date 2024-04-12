У Путина заканчивается оружие и техника на складах: военный обзор от Свитана

По прогнозам, в российской армии уже в следующем году могут быть ощутимые проблемы с боеприпасами и техникой. Военные склады у Путина заканчиваются.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан в ежедневной военной сводке на 24 Канале рассказал, что боеприпасы россияне уже используют "с колес". Рядом с тем, на территории врага продолжает работать "хлопок", в частности, на Липецком аэропорту.

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Проблемы с боеприпасами и техникой

Свитан отметил, что у россиян еще летом прошлого года закончились боеприпасы на складах. Поэтому сейчас они работают "с колес". Они могут производить 5 – 7 тысяч снарядов в день, еще КНДР им дополнительно поставляет пару тысяч, поэтому и выстреливают они сейчас по 10 тысяч снарядов в день.

Та же картина конечных определенных цифр производства и по технике. У них еще есть на складах старая советская техника. Они ее достают, ставят в строй, но она заканчивается. Это и есть конечные остатки на складах. И когда-то это все закончится, как боеприпасы, когда они смогут работать только "с колес",

– отметил военный эксперт.

Затопление важного завода

По словам полковника запаса ВСУ, наводнение в Оренбургской области грозит затопить важный для Путина "Курганмашзавод", где производится военная техника. Там также есть важный химзавод, который также может затопить. Вот так работает карма.

"Есть что топить. Пока дождемся санкций США и Евросоюза, небесная канцелярия решит этот вопрос быстрее", – отметил Свитан.

Россиянам надо переговоры

Как отметил летчик-инструктор, россияне во всех своих СМИ начали вбрасывать тему переговоров. Даже придумали турецкий план, где признается оккупация тех территорий, на которых ее войска находятся сейчас. Это все последствия того, что у россиян заканчивается оружие, и им нужна пауза, чтобы снова накопить его.

Они выбирают все складские остатки, которые у них есть. Они уже выбрали боеприпасы, они понимают, что такое же будет с техникой. Будет решен вопрос Черноморского флота, он будет затоплен, будет противодействие авиации, и им нечем будет воевать,

– подчеркнул военный эксперт.

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