Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан у щоденному військовому зведенні на 24 Каналі розповів, що боєприпаси росіяни вже використовують "з коліс". Поруч з тим, на території ворога продовжує працювати "бавовна", зокрема на Липецькому аеропорту.

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Проблеми з боєприпасами та технікою

Світан зазначив, що в росіян ще влітку минулого року закінчились боєприпаси на складах. Тому нині вони працюють "з коліс". Вони можуть виробляти 5 – 7 тисяч снарядів на день, ще КНДР їм додатково постачає пару тисяч, тож і вистрілюють вони нині по 10 тисяч снарядів на день.

Та ж картина кінцевих певних цифр виробництва й по техніці. У них ще є на складах стара радянська техніка. Вони її дістають, ставлять у стрій, але вона закінчується. Це і є кінцеві залишки на складах. І колись це все закінчиться, як боєприпаси, коли вони зможуть працювати лише "з коліс",

– зауважив військовий експерт.

Затоплення важливого заводу

За словами полковника запасу ЗСУ, повінь в Оренбурзькій області загрожує затопити важливий для Путіна Курганмашзавод, де виробляється військова техніка. Там також є важливий хімзавод, який також може затопити. Ось так працює карма.

"Є що топити. Поки дочекаємось санкцій США та Євросоюзу, небесна канцелярія вирішить це питання швидше", – наголосив Світан.

Росіянам треба перемовини

Як зазначив льотчик-інструктор, росіяни в усіх своїх ЗМІ почали закидати тему перемовин. Навіть вигадали турецький план, де визнається окупація тих територій, на яких її війська перебувають зараз. Це все наслідки того, що в росіян закінчується зброя, і їм треба пауза, щоб знову накопичити її.

Вони вибирають усі складські залишки, які в них є. Вони вже вибрали боєприпаси, вони розуміють, що таке ж буде з технікою. Буде вирішене питання Чорноморського флоту, він буде затоплений, буде протидія авіації, і їм нічим буде воювати,

– підкреслив військовий експерт.

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