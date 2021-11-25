У разведчиков, готовивших спецоперацию с вагнеровцами, возникли проблемы с паспортами, – СМИ

В Украине признали недействительными загранпаспорта пятерых бывших работников управления разведки, которые готовили спецоперацию с вагнеровцами. Расследователи выяснили, что паспорта аннулировали на основании, вероятно, фальшивого документа Госмиграционной службы.

Один из разведчиков Юрий Семенюк узнал об этом прямо на границе. Так, 1 мая 2021 года он хотел полететь в Египет, но выезд запретили. В то же время паспорт изъяли и уничтожили.

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Пограничники сказали, что информация о недействительности паспорта была во внутренней базе.

О какой информации говорится

Пограничникам якобы пришло письмо от Госмиграционной службы. В нем говорилось о лицах, паспорта которых якобы оформлены с нарушением законодательства. Поэтому и документы изъяли.

Среди этих лиц было 5 человек, которые принимали участие в операции в отношении вагнеровцев. Например, экс-начальник ГУР Василий Бурба. Также был паспорт на имя Василия Месхи. Журналисты утверждают, что это документ для прикрытия Бурбы.

В ГМС все отрицают

Через неделю после провала спецоперации Бурбу уволили с должности указом президента Владимира Зеленского. Также уволили по меньшей мере 4 сотрудников Главного управления разведки Минобороны, которые готовили спецоперацию.

В службе уверяют, мол, никогда не готовили и не присылали Госпогранслужбе письмо с таким содержанием. Кроме того, в ГМС нет информации о том, что паспорта были оформлены с нарушением законодательства.

Записи о недействительных паспортах уже удалили с базы

Спикер ГПСУ Андрей Демченко рассказал, что письмо получили по почте. По его словам, это не запрещено, а документ имел все необходимые реквизиты. Правда, пограничники говорят, что уже удалили записи о недействительности паспортов с базы.

Семенюку вернули порезанный паспорт

Однако экс-разведчик Семенюк сказал, что ему вернули порезанный паспорт, которым он не сможет воспользоваться. Мужчина обратился в полицию и подал заявление о преступлении относительно служебного подлога.

Возможно, кто-то считал, что я лично или эти 5 человек будут искать возможность встретиться с Христо Грозевым или лететь в Болгарию,

– предположил Семенюк.

Реакция властей

В Офисе президента не прокомментировали информацию о вероятном давлении на сотрудников ГУР и фальсификации письма. В то же время глава ВСК Верховной Рады по вагнеровцам Марьяна Безуглая ответила, что комиссия получила такую информацию от заслушанных лиц. Это проверяют.

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