У минобороны России нет плана войны с Украиной, но есть план уничтожения Пригожина

В России все больший размах набирает конфликт между минобороны и ЧВК "Вагнера". Это противостояние даже частично отвлекает оккупантов от войны с Украиной.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, ранее активные конфликты происходили в Кремле.

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К примеру, секретарь совбеза России Николай Патрушев не мог найти общий язык с российскими олигархами Ковальчуками. В частности, с Юрием Ковальчуком, которого называют "личным банкиром" Владимира Путина.

В России разгорается "военный конфликт" между минобороны и ЧВК "Вагнера"

Однако, как отметил политтехнолог, эти споры никак не влияли на ход боевых действий в Украине. Сейчас существенно обострился конфликт между министерством обороны и владельцем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным.

Это не какой-нибудь подковерный конфликт или интриги. Это реальный военный конфликт. Вопрос стоит в том, у кого больше армия. Кто сегодня сильнее – ЧВК "Вагнера" или российская армия,

– отметил Шейтельман.

По его словам, пока выглядит так, что российская армия опережает вагнеровцев по мощности. Вдобавок сегодня представители российских властей создают свои военные компании.

"А частная военная компания министра обороны Сергея Шойгу? А частные военные компании губернаторов, которые сейчас создаются? Кто из них сильнее? Выяснение всех этих моментов отвлекает их от войны в Украине", – сказал политтехнолог.

Михаил Шейтельман рассказал о противостоянии среди оккупантов: смотрите видео

У России нет плана войны с Украиной

Более того, руководство российского минобороны сегодня не очень понимает, что делать с ситуацией, которая сложилась на поле боя в Украине.

У российского командования нет плана войны с Украиной. А вот планы борьбы с Пригожиным у министерства обороны России есть,

– подчеркнул Шейтельман.

По его словам, какие-то четкие планы военных действий у российского минобороны были разве что в начале полномасштабного вторжения в Украину.

У россиян был план А, который они начали реализовывать 11 месяцев назад, когда начали нападение на Украину. Однако этот план с треском провалился.

Далее у оккупантов появился план Б, когда российское руководство решило атаковать только Донбасс. Как отметил Шейтельман, однако и эти задачи россияне не смогли реализовать.

Споры отвлекают внимание оккупантов от войны

Политтехнолог отметил, что с тех пор никто ни о каком плане не слышал. По его словам, дело не в том, что его скрывают. Российское руководство просто не знает, как составить такой план, учитывая наличие фактического соперника – ЧВК "Вагнера".

"Если этот план должно разработать минобороны, то вагнеровцев на какую сторону рисовать? Вот они рисуют поле боя. А вагнеровцы со стороны Украины воюют или со стороны России? Или вообще со стороны так называемой "ДНР", которая вообще третья сила?" – сказал Шейтельман.

Он добавил, что сегодня российское военное руководство "боится" разрабатывать подобные планы. И вся эта ситуация приводит к тому, что им становится совсем не до войны с Украиной.

Конфликты в России: коротко