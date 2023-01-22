Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, раніше активні конфлікти відбувалися у самому Кремлі.

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Наприклад, секретар радбезу Росії Ніколай Патрушев не міг знайти спільну мову з російськими олігархами Ковальчуками. Зокрема, з Юрієм Ковальчуком, якого називають "особистим банкіром" Владіміра Путіна.

У Росії розгорається "воєнний конфлікт" між міноборони та ПВК "Вагнера"

Однак, як зазначив політтехнолог, ці суперечки аж ніяк не впливали на хід бойових дій в Україні. Зараз же суттєво загострився конфлікт між міністерством оборони та власником ПВК "Вагнера" Євгєнієм Пригожиним.

Це не якийсь підкилимний конфлікт чи інтриги. Це реальний воєнний конфлікт. Питання стоїть у тому, у кого більша армія. Хто сьогодні сильніший – ПВК "Вагнера" чи російська армія,

– зазначив Шейтельман.

За його словами, поки що виглядає так, що російська армія випереджає вагнерівців за потужністю. На додачу сьогодні представники російської влади створюють свої військові компанії.

"А приватна військова компанія міністра оборони Сєргєя Шойгу? А приватні військові компанії губернаторів, які зараз створюються? Хто з них сильніший? З'ясування усіх цим моментів відволікає їх від війни в Україні", – сказав політтехнолог.

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Росія не має плану війни з Україною

Ба більше, керівництво російського міноборони сьогодні не дуже розуміє, що робити з ситуацією, яка склалася на полі бою в Україні.

У російського командування немає плану війни з Україною. А ось плани боротьби з Пригожиним у міністерства оборони Росії є,

– наголосив Шейтельман.

За його словами, якісь чіткі плани воєнних дій у російського міноборони були хіба що на початку повномасштабного вторгнення в Україну.

У росіян був план А, який вони почали реалізовувати 11 місяців тому, коли почали напад на Україну. Однак цей план з тріском провалився.

Далі в окупантів з'явився план Б, коли російське керівництво вирішило атакувати лише Донбас. Як зазначив Шейтельман, однак і ці завдання росіяни не змогли реалізувати.

Суперечки відвертають увагу окупантів від війни

Політтехнолог зауважив, що з того часу ніхто ні про який план не чув. За його словами, справа не у тому, що його приховують. Російське керівництво просто не знає, як скласти такий план, враховуючи наявність фактичного суперника – ПВК "Вагнера".

"Якщо цей план має розробити міноборони, то вагнерівців на яку сторону малювати? Ось вони малюють поле бою. А вагнерівці з боку України воюють чи з боку Росії? Чи взагалі з боку так званої "ДНР", яка взагалі є третьою силою?" – сказав Шейтельман.

Він додав, що сьогодні російське військове керівництво "боїться" розробляти такі плани. І вся ця ситуація призводить до того, що їм стає зовсім не до війни з Україною.

Конфлікти у Росії: коротко