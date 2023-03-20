Ситуация аналогична, как в Бахмуте: разведка Британии назвала новую цель России на Донбассе
Источник:Министерство обороны Великобритании
Российские террористы добились ползучих успехов на Донбассе вокруг города Авдеевка. И это – за последние три недели.
В настоящее время Авдеевка в значительной степени разрушена. Об этом сообщили британские разведчики.
К теме Ничего не изменилось: в Минобороны назвали стратегические цели России в войне
Что известно о новой цели россиян на Донбассе
За последние три недели российские войска добились ползущих успехов вокруг контролируемого Украиной города Авдеевки на Донбассе, непосредственно к северу от Донецка,
– рассказали в разведке.
По словам аналитиков, российская операция в основном проводилась силами 1-го армейского корпуса псевдореспублики "ДНР". Это местный персонал, хорошо знающий местность.Обратите внимание! Авдеевка с 2014 года находится на передовом конфликте на Донбассе. Город сейчас в значительной степени разрушен.
В разведке считают, что разветвленный комплекс Авдеевского коксохимического завода, предположительно, будет рассматриваться как особо защитная ключевая местность в ходе битвы.
"Тактически ситуация похожа на ту, что в большом городе Бахмут. Украинские войска продолжают организованную оборону, но их линии поставки находятся под растущей угрозой из-за российской операции по захвату", – подчеркнули британские разведчики.
В Генштабе ВСУ назвали цели оккупантов
Недавно заместитель начальника главного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов рассказал, что к лету этого года захватчики хотят захватить Донецкую и Луганскую области.
"Российские стратегические цели не изменились – в ближайшей перспективе Кремлю важно захватить ключевые населенные пункты Донецкой области, а в дальнейшем – захватить до лета и удержать Донецкую и Луганскую области Украины", – отметил Громов.