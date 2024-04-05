У Путина остался последний шанс, дальше все изменится: интервью с Михаилом Подоляком

В России осознают, что у них осталось последнее окно возможностей на фронте, а именно на конец весны – начало лета. После этого все будет идти только в антироссийском направлении.

Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Также он объяснил, почему Украина выбрала целью именно российские НПЗ и повлияет ли теракт в "Крокус Сити" на мобилизацию в России.

Обратите внимание Путин планирует войну на истощение и пойдет на эскалацию, – Bloomberg

Напомним, что в первой части интервью мы писали о том, каким именно оружием Украина может бить по России. И говорится не только о дронах, более детально – читайте по ссылке.

Почему именно НПЗ под прицелом Украины

Почему мы выбрали целью для ударов именно российские НПЗ? Эксперты говорят, что санкции работают, они снизили заработок России на этом направлении на 50 – 60%. Удары Украины добавляют к тому еще 6 – 7%. Это нельзя назвать неэффективным, но получается, что они менее эффективны, чем санкции. Почему мы тогда выбрали именно этот объект?

Они менее эффективны, чем санкции. Но это – дополнительные санкции. Сегодня они менее эффективны. Завтра они будут еще и еще эффективнее. Это абсолютно точно инфраструктура войны. Потому что все это идет непосредственно на войну. На возможность дозаправлять самолеты; на стратегическую, тактическую авиацию; на бронетехнику и так далее.

Это социальная нагрузка на государство. Они будут иметь определенные дефициты на потребительских рынках, которые продолжат нарастать. Это также будет влиять на психологию людей. Они будут видеть рост цен; дефициты топлива, а параллельно с этим они будут видеть новости о том, что эти заводы разрушаются.

Смотрите, Россия построила достаточно эффективную экономику с точки зрения возможности самоизоляции. Они накопили большое количество передовых технологий. И если ты уничтожаешь завод, где есть стопроцентная переработка нефти, то они не смогут это в полном объеме восстановить, потому что есть санкции. Они не смогут восстановить отрасль, которая является крайне перспективной и эффективной для внутреннего рынка России. Они не смогут ее восстановить.

Есть много факторов. Это цепочки, которые ведут к другим отраслям. Вы уничтожаете базовую отрасль нефтепереработки, и разрушение этой отрасли будет иметь существенные влияния на другие отрасли. А это будет иметь существенные социальные и финансовые влияния.

Поэтому мне странно. Я всегда с удивлением слушаю этих экспертов. Они логику где-то хотя бы изучали? Надо же смотреть на развитие того, что будет происходить дальше. Не здесь и сейчас, а что будет дальше. Что такое накопительный эффект; что такое базовая отрасль, которая разваливается? И в комплексе это будет иметь крайне мощный вид.

Я всегда говорю, что война – это же и психология. Что сегодня говорит субъект Рустам Минниханов, который считается главой Татарстана? Он сказал сегодня странную вещь, мол, провел совещание с руководителями соответствующих предприятий в экономической зоне "Алабуга" – там, где эти "Шахеды" изготавливаются; где Нижнекамский НПЗ и тому подобное... Также сказал, что вы не должны полагаться на системы ПВО, а должны думать, как обеспечить безопасность своих объектов.

Это дополнительный шок для Татарстана. 1200 – 1250 километров (пролетел дрон – 24 Канал), и это шокирует. Почему это шокирует? Почему он говорит такие странные вещи, которые дискредитируют даже российскую армию? До них это постепенно будет доходить.

Вчера жили, вкладывались, имели перспективные предприятия, зарабатывали огромные деньги, а сегодня мало того что репутационно выглядят ничтожно, так их еще и атакуют. То есть война не где-то, как обещали, что "быстренько за три дня порежем в Буче детей, изнасилуем женщин – и после этого все закончится" и тому подобное. Нет, война на территории экономической зоны "Алабуга". И она будет приходить туда все больше и больше.

Какие заводы уже атаковала Украина: смотрите на карте

Это шок для этнического региона под названием Татарстан, и также для других экономических зон, для всей приграничной зоны России: Краснодарский край, Ростовская область, наши "любимые" с вами Белгородская, Курская, Брянская области и так далее.

Это шокирует и это все накопительный эффект. Здесь одни предприятия и отрасли, а там другие. Здесь между собой сарафанное радио начинает работать. Здесь выходит какой-то глава области и говорит: "Давайте уже не учитывать, что здесь есть какие-то системы ПРО, потому что их практически нет. Думаем, как будем защищаться от атак неизвестных дронов или от других средств поражений".

И это замечательно. Это то, о чем я всегда говорю – психология. Да, хотелось бы быстрее, больше и масштабнее. Единственное, чего я хочу, – это существенное масштабирование разрушения инфраструктуры войны на территории России.

Повлияет ли теракт в "Крокусе" на мобилизацию в России

Я так понимаю, что историю с "Крокусом" продолжают использовать для повышения мобилизации на территории России. В России заявляют, мол, после теракта увеличилось количество желающих мобилизоваться в армию. Действительно ли это так, или это ИПСО?

Нет, это не привело к увеличению подписей контрактников. Два аргумента, которые продолжают все еще работать на мобилизацию и контрактацию. Россияне пойдут умирать на чужую территорию ради непонятных целей. Ну как... Ради понятных целей – просто убивать граждан другой страны.

Есть два аргумента. Это – выплата денег, а также – гарантированная возможность безнаказанно убивать и грабить. И все, других факторов нет. Никакая пропаганда на это уже не влияет. Или же там люди прячутся от соответствующих преступлений. Они подписывают контракты; уходят через СИЗО. Это понятно. Это же Россия, это же одна большая зона. Эти все криминальные вещи – единственное, что влияет на мобилизацию настроений в России.

Относительно этого теракта. В самой России, несмотря на пропаганду, есть абсолютно существенные сомнения, что Украина имеет хотя бы какое-то косвенное отношение к теракту. Мне кажется, что сам Путин в это не верит. Он, как человек с психически измененной составляющей, у него есть там определенные идеи, ради которых он это делает. Они ему позволяют этот весь бред нести.

Смотрите, он буквально три дня назад вышел и сказал, мол, "с Россией воюют западные страны, которые хотят отомстить за неудачный поход Наполеона". Мне кажется, что надо было после этого просто заочно психиатрическую экспертизу провести и поставить крест на существовании Путина как субъекта, с которым можно было бы о чем-то говорить.



Путин выдумал абсолютный бред о теракте в "Крокусе" / Getty Images

Никалай Патрушев еще выходит. Это вообще украинофоб с лютой ненавистью. Для него эта война является реализацией ненависти к Украине. Ее реализация является даже большей, чем для Путина.

Что мы видим с точки зрения теракта? Это уже настолько очевидные вещи. Разведки западных стран предупредили Россию абсолютно обо всем. Даже Иран об этом предупредил., сказали, что задержали людей, которые имеют отношение к этому "Вилаят Хорасан" или ИГИЛ, который конфликтует с Талибаном, потому что хотят сделать Афганистан сердцевиной нового халифата. Поэтому хотят, чтобы в России были теракты, потому что считают, что они являются спонсором и легитимизатором Талибана. Это Иран сказал.

Далее они задерживают граждан Таджикистана, которые получили постоянные виды на жительство в России и уже по 5 – 7 лет живут там. Они задержали их на границе с Беларусью. Понятно, что Беларусь в этом принимала непосредственное участие. Почему? Потому что они хотели убежать в Беларусь и там отлежаться некоторое время.

Они задержали в Дагестане людей, которые финансировали этот теракт. Далее параллельно идет задержание в Кыргызстане, Узбекистане и Таджикистане людей, которые принадлежат к этой группе, что причастна к теракту. Все очевидно. Есть материальный субстрат; есть мотивация и так далее.

И тут ни с того ни с сего выходит субъект Патрушев, который говорит, что это все равно "украинский след". Потому что эти люди якобы хотели приехать через зону боевых действий в Украину и получить в мешках криптовалюту. Мне кажется, что это абсурдно выглядит даже для глуповатой и пьяной российской глубинки. Нет смысла это обсуждать.

Будет ли это иметь какое-то влияние? Нет. Повлияет ли на российскую мобилизацию? Нет. Повлияет ли на увеличение сочувствия к России, которая "под ударами глобального терроризма" находится? Нет. Они сами убили концепцию "сочувствуем России". Хотя европейские страны в начале расследования или сразу после теракта говорили, что надо совместно с Россией бороться с глобальным терроризмом.

Но потом были все эти заявления Путина, Патрушева, Шойгу. Они наговорили столько, что сочувствия нет. Есть только отвращение максимальное. Посмотришь на этого Патрушева – и понимаешь, что просто невозможно серьезно воспринимать все, что оно несет. Поэтому спокойно к этому относимся.

Относительно мобилизации. Она, к сожалению, в России продолжается. Она не заканчивалась никогда и будет продолжаться. Они пробуют накопить личный состав. У них будет, по сути, последняя возможность, учитывая медленное развертывание военных производств в странах-партнерах наших. Они разворачиваются, но немножко медленнее.

Россия осознает, что у нее осталось это окно возможностей на конец весны – начало лета. А после этого все будет идти только в одном направлении – в антироссийском.

Россия оболгала министра обороны Франции

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова сказала, что якобы вскоре в Украине будет присутствовать контингент французских войск. Министры обороны Франции и России имели первый за полтора года телефонный разговор. После этого в России заявили, что во время разговора якобы была "отмечена готовность к диалогу по Украине между Россией и Францией".

Все, что сообщило министерство обороны (России – 24 Канал) после разговора между Себастьяном Лекорню (министром обороны Франции – 24 Канал) и Шойгу, является фейком. Я вообще не понимаю, зачем иметь телефонные разговоры с представителями России.

Россия построена на принципе доминирования. Они считают – только вы начинаете с ними диалог, вы демонстрируете слабость и вас можно будет дожать, то есть унизить и тому подобное. Но, если не удастся дожать непосредственно в разговоре, то тогда можно будет оболгать вас теми или иными фейками.

Это стандартная практика России. Поэтому все, кто продолжают считать, что можно позвонить бездумному Шойгу и услышать что-то действительно важное и т.д., то они сами себя подвергают опасности или прямому психологическому давлению во время разговора, или такого оболванивания, о котором вы говорите.

Ведь, безусловно, никто там не имел никаких разговоров о возможности диалога и по Украине, и вообще в отношении любого другого диалога. Поэтому спокойно к этому относимся. Это фейковая информация, которую распространяет министерство обороны, Россия. Это абсолютно точно не будет иметь никакого влияния, никаких последствий.

Источник в правительстве Франции опроверг заявление россиян в комментарии Reuters. Чиновник отметил, что это неправда и Франция ни разу не выражала готовности к диалогу по Украине.

Все, что делает Шойгу, не имеет никакого влияния. Что касается министерства иностранных дел России, это, вероятнее всего, "министерство пропаганды". У меня вопрос к таким субъективным, как эта Захарова. Вы знаете, когда и что будет на территории Украины, но почему-то вы вообще не знали, что кто-то будет делать теракт в "Крокусе".

Более того, накануне в этом же центре концерт лица по фамилии Шаман – это была большая "полицейская акция" – много полиции, оцепление и тому подобное. Но почему-то накануне концерта с "Пикником" полицейского окружения не было вообще, и были отключены все камеры наблюдения.

Лучше было бы, если бы министерство иностранных дел проанализировало эту информацию – почему они превентивно не могли остановить теракт. А говорить о том, что у нас будет полторы тысячи военнослужащих или не будет полторы тысячи, это, соответственно, суверенные договоренности Украины с Францией, если они нам будут нужны.

Я напомню вам слова президента Украины, он сказал: "Вы можете вести любые дискуссии. Нам это нравится. В частности, о национальных контингентах. Но давайте на этом этапе войны в отношении Украины сосредоточимся на ускорении поставок оружия". Президент говорит об этом: "Мы понимаем этап войны, понимаем, что мы делаем, кто у нас это делает и т.д., но нам нужны соответствующие инструменты. И мы хотим получить еще больше этих инструментов".

Все, что касается отправки национальных контингентов – это дискуссия долгая, безусловно, положительная. Она свидетельствует о том, что в Европе осознают риски этой войны и т.д., но есть "но". "Но" – оружие, прежде всего. В чем проблема, в частности наша? Мы все еще считаем, что Россия что-то там поймет, зная, что она продолжает как-то правильно перестраивать свои пропагандистские программы.

Интересно После "Крокуса" Путин пригрозил терактами и опозорился вместе с пропагандистами Кремля

Нет. Они продолжают масштабировать фейки, бред и тому подобное. Просто масштабируют за счет денег и делают ставку на усталость от войны. И считают, что, "если мы там что-то скажем, то все равно все на это будут обращать внимание, ведь устали от войны, не критически относятся к нашей информации и т.д.".

Тогда я задаю вам встречный вопрос. Хорошо, вышла эта особь и сказала о полутора тысячах французов. На что это влияет? Как это должно влиять на ход событий на линии фронта, в Украине или на наши отношения с партнерами, которые точно понимают, что есть в этой войне, чего нет, какие у нас договоренности, о чем мы говорим с партнерами и тому подобное?

На что это рассчитано? На российский внутренний рынок. А кому он нужен? На кого это влияет? Ни на кого. Единственное что влияет, к сожалению, это неготовность международных институтов изолировать Россию. То есть убрать возможность России использовать международные площадки для продвижения войны. Например, Совбез ООН.

Пока там сидит представитель России, они постоянно это будут использовать для масштабирования влияния на страны Латинской Америки, Глобального Юга. Это проблема, которая меня сильно раздражает. А все, что говорит субъективная Захарова, это вообще ни на что не влияет. Это просто забить ленту новостей для российских СМИ.

Как Украина готовится к возможному наступлению России

Президент говорил об очередном наступлении со стороны России и об окне их возможностей весной и летом. Все чаще я слышу вопрос – где оно будет происходить?

Мне кажется, что представители наших Вооруженных Сил, Генерального штаба, Министерства обороны активно об этом говорят. – где идут концентрации, как они этому противодействуют, где они готовятся. И Харьковское направление, и Донецкое, и Луганское, и Запорожское – все об этом активно говорят.

Хочу, чтобы мы здесь правильные акценты поставили. Много информации от России, которая должна напугать, мол, они Харьков будут захватывать и тому подобное. К этому надо критически относиться. Есть абсолютно объективная информация на основании данных нашей разведки. Президент об этом говорит – что Россия будет использовать возможность накопить определенный ресурс для едва ли не последней попытки продавить нашу оборону на соответствующих направлениях.

Читайте также Новое наступление России на Харьков: насколько это реально и поможет ли Путину мобилизация

Эта информация, которую дает разведка президенту, Ставке и Генеральному штабу, соответственно отрабатывается нашими войсками? Да, отрабатывается. Они точно понимают, где и какая концентрация и что надо этому противопоставить.

Единственный вопрос, который сегодня еще не до конца урегулирован, – это количество соответствующего оружия. Какого? Снаряды, дроны, дальнобойная ракета, авиация. Это надо решить.

Для нас сейчас понятно, где и что Россия делает, где она концентрируется, ведь это же разведки. Они абсолютно спокойно, значительно профессиональнее, чем россияне, работают. Наши партнеры – аэроразведки, электронные, космические разведки дают данные, можно проанализировать.

Вопрос только в одном – чтобы иметь более-менее паритетное количество соответствующего оружия. Над этим активно работает постоянно президент, правительство, наши делегации на разных площадках. Наше проукраинское лобби, которое состоит из стран Северной и Восточной Европы. Все работают над тем, что все же у нас было достаточно оружия, которым можно будет нанести существенные потери России.



Украина отрабатывает информацию о возможном наступлении россиян / Getty Images

В этой войне нет вопроса заморозки, потому что замораживание – это продолжение войны. В этой войне есть вопрос поражения России.

Помощь от США точно будет

О голосовании за помощь Украине в Конгрессе США, которое мы ждали еще в декабре. Bloomberg пишет о том, что его могут перенести еще на несколько недель. Президент говорил о том, что США вряд ли кто-то может заменить или подменить, или же другие наши партнеры точно не смогут перекрыть эту помощь. Насколько критичны для нас эти несколько недель? Рассчитываем ли мы до сих пор на эту помощь от Соединенных Штатов?

На помощь рассчитываем. Помощь будет, они проголосуют. Могут быть разные форматы помощи. Для нас принципиально, чтобы мы получали соответствующее количество воинского, военногоинструмента.

К сожалению, они продолжают внутренние дискуссии. Но мне кажется, они все больше и больше понимают, что это странные дискуссии. Они деморализуют даже не Украину, а страны, которые являются союзниками Соединенных Штатов. Негативно влияют на репутацию США.

Они существенно увеличивать расходы на репутационные расходы для того, чтобы все же восстановить репутацию и тому подобное. Они это все осознают, но все же не могут выйти из этой внутренней повестки дня. С этим надо работать. Надо объяснять – почему это важно, почему надо продолжать идти по этому пути и тому подобное.

Это делает официально и Киев, и другие наши партнеры. Я думаю, что все же положительный результат однозначно будет. Или для нас это критично – для нас каждый день критичен. Ведь каждый день – это соответствующий дефицит оружия, которым можно было бы уничтожить дополнительное количество российских возможностей, и так существенно снизить возможности России накапливать эти ресурсы для проведения тех или иных наступательных операций.

Можно ли это компенсировать в полном объеме? В полном объеме компенсировать нельзя, ведь Соединенные Штаты – крупнейший производитель оружия и больше всех имеет на своих складах этого оружия, амуниции. Но пытается ли это компенсировать Украина? Да, и путем собственного производства, и путем существенно увеличенных пакетов военной помощи, которые мы получаем от наших европейских партнеров.

Исходим из того, что все равно надо работать, надо давить для того, чтобы получать помощь. Все равно надо инвестировать в военное производство и все равно надо накапливать контрсредства, чтобы противостоять России, ведь варианта нет, кроме одного – поражения России.