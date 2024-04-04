Так, минобороны страны – агрессорки сообщило, что якобы во время разговора Себастьяна Лекорню и Сергея Шойгу, первый заверил в готовности к переговорам по Украине.

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Что придумали оккупанты

Как отмечает российское оборонное ведомство, министры обороны якобы согласились, что исходные положения будущего диалога могли бы базироваться на "Стамбульской мирной инициативе", которая завершилась безрезультатно.

Кроме того, Шойгу сказал французскому коллеге, что проведение саммита мира в Швейцарии без участия России якобы не имеет смысла.

В то же время, как пишет Reuters, источник в правительстве Франции отрицает заявление россиян.

Это неправда. Ни разу мы не проявляли никакой готовности к диалогу по Украине, переговоров или чего-то подобного,

– сообщил чиновник.

В Париже заверили, что разговор между Шойгу и Лекорню касался преимущественно повышения террористической угрозы после массовой стрельбы в "Крокус Сити Холл".

Известно, что Шойгу снова пытался убедить, что за терактом под Москвой стоит Украина. А Лекорню тем временем призвал прекратить распространять эту дезинформацию. Кроме того, согласно сообщению французского ведомства, министр решительно осудил агрессию Кремля и заверил оккупантов, что Франция будет оказывать поддержку Киеву столько, сколько нужно для восстановления суверенитета Украины.

По сообщению российского миноброны, Париж якобы также предупредили о "последствиях", если он решит отправить свои войска в Украину.

Теракт в "Крокусе": новые детали

Пока в Москве упорно настаивают на причастности Киева к теракту в ТРЦ, повлекшему гибель более 140 россиян, в СМИ появляются новые доказательства того, что российские власти точно знали о подготовке теракта и не отнеслись к угрозе серьезно, или намеренно допустили ее.

Еще в начале марта западные спецслужбы, в частности США, предупреждали Кремль об опасности теракта внутри России. В Москве тем временем заявляли, что американское предостережение было слишком общим, чтобы предотвратить террористический акт.

Впрочем, по данным The Washington Post, Вашингтон не просто предупредил о теракте, но и назвал два вероятных места, где он может произойти. Это "Крокус Сити Холл" или синагога в Москве.

Более того, как оказалось, не только "враждебный" Запад предостерегал Россию, информацией о подготовке к теракту с ней поделился и "дружественный" Иран за несколько дней до трагедии.