4 миллиона снарядов – это много или нет? Есть ли у россиян "снарядный голод"

На днях эстонская разведка сообщила о том, что в России осталось 4 миллиона снарядов. Интересно, особенно с учетом того, что об этом сообщила прославленная эстонская разведка.

"Снарядный голод" таки есть

Сейчас этот вопрос начали обсуждать. Мол, 4 миллиона, это так много! То есть никакого "снарядного голода" нет? Что ж, разберемся.

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Для начала, если верить данным эстонской разведки, то что такое 4 миллиона снарядов? Это в среднем 330 тысяч выстрелов в месяц. Или в среднем 11 тысяч выстрелов в сутки. Так что здесь возникает вопрос – а сколько выстрелов вражеская артиллерия производила в марте 2022 года? Сколько в августе 2022 года? Сколько в январе 2023 года?

Ответ простой – в среднем 60, 40 и 20 тысяч выстрелов в сутки. Из этого делаем вывод – 11 тысяч выстрелов в сутки это "снарядный голод" или нет?

Банальная математика и никакой тайны

Но немаловажный момент заключается в другом, а именно – что такое эти 4 миллиона снарядов? Это остатки на складах и центрах хранения по всей России. Остатки, которые стали таковыми, почему?

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Да потому, что их отправлять в первую очередь в зону боевых действий было нецелесообразно. А почему? Потому что большинство из них находились на хранении в неудовлетворительном состоянии и вообще потеряли пригодность к применению. Из этого и делаем соответствующие выводы. Банальная математика и никакой тайны.

К сожалению, у нас большинство рефлексируют о цифрах. Сто тысяч на Лиманско-Купьянской оси! Четыреста тысяч оккупантов в Украине! 4 миллиона снарядов! А если подумать?