Россияне перепуганы из-за F-16

Песков пообещал, что самолеты F-16 не станут для Украины "волшебной таблеткой", не изменят ситуацию на поле боя, а будут уничтожаться российскими вооруженными силами. Однако несмотря на такую дерзость, тот факт, что Пескову пришлось комментировать появление F-16 в Украине, говорит о серьезной обеспокоенности россиян.

Война на истощение обеих сторон

Конечно, мы не знаем, какое количество самолетов будет в распоряжении украинской армии. Также понятно, что на войне не существует никаких "волшебных таблеток".

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Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный недаром писал, что изменить ситуацию в войне может только реальный технологический прорыв, перспектива которого пока не просматривается. Вместе с тем очевидно, что любое современное оружие, которое получит украинская армия демонстрирует, что в российских ВС ситуация с вооружением не такая радужная, как говорят пропагандисты.

Российская армия также истощилась за 2 года войны. Тот факт, что Владимир Путин вынужден постоянно увеличивать выплаты за участие в войне против Украины, говорит об уменьшении энтузиазма даже у тех социальных слоев, на которые Путин рассчитывал, когда начинал войну.

Именно поэтому появление F-16 в Украине смутило российских политиков и пропагандистов. Это трудно не заметить в их комментариях. Российские политики убедили себя, что этих самолетов на вооружении ВСУ не будет, а потому можно и дальше пытаться безнаказанно уничтожать украинскую гражданскую инфраструктуру и создавать условия, при которых украинцы будут выезжать из своей страны или жить в беде.

Появление F-16 показывает, что война будет не только на истощение Украины, но и на истощение России. Это подарок, который Путин делает россиянам на долгие послевоенные десятилетия. Говорить о каких-то перспективах России невозможно после того, как:

Россия получила санкционный удар от Запада;

вся ее экономика начинает перестраиваться в сторону приоритетов ВПК;

Кремль окончательно определился, что приоритетом развития государства будет его возвращение в границы СССР.

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Россия обрекает на только украинцев, но и россиян

Россия несет горе и безысходность не только тем странам, на которые она нападает. Она обрекает и самих россиян, при всей их преданности идее территориальной интеграции с бывшими советскими республиками, которым также будет туго.

Также будет туго и на линии фронта. Появление современного оружия позволит эффективнее уничтожать оккупантов в течение следующих лет изнурительной войны. Это означает, что еще больше российских женщин не дождутся своих мужей с фронта, еще больше российских матерей будут приходить на бесконечные кладбища тех, кто принял участие в войне. Еще больше детей будут становиться сиротами, а никакие подачки Путина не заменят им родителей.

Появление этого современного оружия также открывает дорогу к тому, что Украина получит и другие самолеты современной комплектации. Когда большая война только началась и нам называли сроки получения F-16, многим это казалось очень далеким, особенно тем, которые думали, что война завершится за 2 – 3 месяца.

Сейчас большинство населения Украины уже осознает, что речь идет о многолетнем конфликте без перспективы завершения в обозримом будущем. Чтобы выжить в этом конфликте, нужно современное оружие. Чем больше его будет, тем больше будет у нас шансов отбиться от российской агрессии в 20-е, а, возможно, и 30-е годы военного 21 века.

Мы должны вместе праздновать получение этого нового оружия, ожидать, что в последующие годы его будет больше. Важно, чтобы Россия паниковала из-за этого. Ведь если она будет паниковать, то, может, это рано или поздно позволит россиянам осознать всю "перспективность" войны на истощение.