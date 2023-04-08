Российский командир заявил о полном отсутствии боеприпасов на отдельных участках фронта
Российский командир Александр Ходаковский заявил о почти полном отсутствии боеприпасов на некоторых участках фронта. Россия решила фактически не использовать снаряды там, где нет активного наступа ВСУ.
Ходаковский написал в телеграмм-канале, что Россия действительно производит некоторое количество боеприпасов. Однако заверил, что якобы суточный расход в режиме позиционного противостояния почти полностью съедал поступающие на фронт запасы, пишет 24 Канал.
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Что известно о нехватке боеприпасов в России
Пока командование приняло решение на частях (фронта – 24 Канал), где не ведется активного наступления, суточную выдачу (боеприпасов – 24 Канал) прекратить почти полностью,
– заявил оккупант.
Он также пожаловался якобы для передовых частей это "очень болезненное" решение. Ведь когда твою пехоту "обрабатывают, как в тире", то хладнокровно воспринимать это невозможно.
Однако российский командир отметил, что якобы они понимают, что на кону наступление ВСУ, поэтому будут "терпеть". Он также сказал, что враги якобы смогут противостоять украинской армии с помощью пушек и ракет.
Однако стоит добавить, что верить оккупантам вряд ли можно. Ведь они привыкли врать и манипулировать.
Боеприпасы в России: последние новости
- Издание The Washington Post написало, что Украина в сутки тратит 7 700 боеприпасов. Россия же, по некоторым оценкам, втрое больше.
- В конце марта в Североатлантическом альянсе рассказали, что у России есть преимущество по количеству снарядов. По данным Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, Вооруженные Силы Украины используют от 4 до 7 тысяч артиллерийских снарядов ежедневно. В то же время Россия тратит ориентировочно 20 тысяч снарядов, что опережает западное производство
- Буквально перед этим командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев объяснял, что у российских оккупантов проблемы с боеприпасами. По данным генерал-лейтенанта, это одна из многих причин, почему Россия периодически прямо или косвенно говорит, что якобы готова к началу переговоров с Украиной.