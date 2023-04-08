Российский командир заявил о полном отсутствии боеприпасов на отдельных участках фронта

Российский командир Александр Ходаковский заявил о почти полном отсутствии боеприпасов на некоторых участках фронта. Россия решила фактически не использовать снаряды там, где нет активного наступа ВСУ.

Ходаковский написал в телеграмм-канале, что Россия действительно производит некоторое количество боеприпасов. Однако заверил, что якобы суточный расход в режиме позиционного противостояния почти полностью съедал поступающие на фронт запасы, пишет 24 Канал.

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Что известно о нехватке боеприпасов в России

Пока командование приняло решение на частях (фронта – 24 Канал), где не ведется активного наступления, суточную выдачу (боеприпасов – 24 Канал) прекратить почти полностью,

– заявил оккупант.

Он также пожаловался якобы для передовых частей это "очень болезненное" решение. Ведь когда твою пехоту "обрабатывают, как в тире", то хладнокровно воспринимать это невозможно.

Однако российский командир отметил, что якобы они понимают, что на кону наступление ВСУ, поэтому будут "терпеть". Он также сказал, что враги якобы смогут противостоять украинской армии с помощью пушек и ракет.

Однако стоит добавить, что верить оккупантам вряд ли можно. Ведь они привыкли врать и манипулировать.

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