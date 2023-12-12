Враг делает акцент на ночные бои: разведка Британии назвала проблемы, которые у него возникают

Российские военные, вероятнее всего, будут продолжать ночные бои. Впрочем, оккупанты сталкиваются с нехваткой необходимого оборудования.

Тенденция наблюдается еще с начала полномасштабной войны. Об этом говорится в отчете разведки Британии.

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У оккупантов не хватает приборов ночного видения

В конце ноября пользователь сети, назвавшийся российским военным, который якобы служить на Херсонщине, отметил недостаток очков ночного видения и камер для съемки в условиях слабого освещения для БПЛА.

Интересно, что приборы ничего видения занимают первое место в списках оборудования, которое российские подразделения спрашивают у родных и "поклонников". В разведке отметили, что украинские военные часто получали устройства для ночного видения от международных партнеров.

В российской проблеме, вероятно, есть и культурный элемент: военная подготовка редко уделяла особое внимание ночным учениям. Они обычно строятся на стандартных мероприятиях в дневное время, чтобы произвести впечатление на старших офицеров,

– отметили в разведке Британии.

Российский солдат жаловался, что украинские силы "передвигаются преимущественно ночью".

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