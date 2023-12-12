Тенденція спостерігається ще від початку повномасштабної війни. Про це йдеться у звіті розвідки Британії.

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В окупантів не вистачає приладів нічного бачення

Наприкінці листопада користувач мережі, який назвався російським військовим, що нібито служить на Херсонщині, наголосив на нестачі окулярів нічного бачення та камер для зйомки в умовах слабкого освітлення для БпЛА.

Цікаво, що прилади нічого бачення займають перше місце в списках обладнання, яке російські підрозділи запитують у рідних і "прихильників". У розвідці зауважили, що українські військові часто отримували пристрої для нічного бачення від міжнародних партнерів.

У російській проблемі, ймовірно, є й культурний елемент: військова підготовка рідко приділяла особливу увагу нічним навчанням. Натомість вони зазвичай будуються на стандартних заходах у денний час, щоб справити враження на старших офіцерів,

– зазначили в розвідці Британії.

Російський солдат скаржився, що українські сили "пересуваються переважно вночі".

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До речі, напередодні в розвідці Британії заявили, що українські захисники провели успішні контратаки, аби завадити ворогу оточити Авдіївку. Згодом у 47-мій бригаді повідомили, що наші воїни відтіснили окупантів у районі Степового.