Потери врага в 10 раз больше, – генералы рассказали, как продвигается контрнаступление ВСУ

Западные аналитики обеспокоены тем, что контрнаступление ВСУ не достигает достаточного прогресса. Однако украинские генералы заверили, что все идет по плану.

ВСУ еще не полностью раскрыли свой потенциал

Ситуацию на поле боя и контрнаступление американским журналистам прокомментировали командующий Сухопутными силами Украины генерал Александр Сырский и генерал Александр Тарнавский, возглавляющий контрнаступление на Юге.

К теме ВСУ сосредоточились на истощении врага, а не быстром возвращении километров ценой потерь, – ISW

Пока все развивается согласно планам, которые были разработаны и утверждены. Я бы назвал это естественным процессом достижения нашей победы без какого-либо давления или толчка со стороны,

– заверил Сырский.

Кстати, на вопрос журналистов о том, отобьют ли ВСУ у россиян Бахмут, Сырский ответил: "Да, конечно. Я уверен". Он добавил, что сейчас российская армия несет в 8 – 10 раз больше потерь, чем украинская. В особенности это касается погибших бойцов.

В то же время, Тарнавский рассказал, что ситуация на Юге Украины стабильная, а наши военные еще не полностью раскрыли свой потенциал перед врагом.

Маляр заинтриговала новостями

4 июля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заинтриговала новостями с фронта. Она заявила, что наши военные продвигаются на Юге. Однако из-за безопасности украинских защитников чиновница пока не смогла раскрыть больше деталей.