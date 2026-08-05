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5 августа, 12:13
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Истощение арсенала боеприпасов в США: глава Пентагона раскритиковал заявления СМИ

Дария Черныш

Пит Хегсет раскритиковал одно из американских СМИ, опубликовавшее сообщение об истощении запасов ключевых боеприпасов армии США.

Об этом министр обороны США написал на своей странице в социальной сети X.

Какова реакция Хегсета?

Министр обороны в своем посте опроверг информацию об истощении американского арсенала боеприпасов. Он добавил скриншот из эфира CNN, на котором виден заголовок: "Источники: США использовали почти 80% ключевых ракет-перехватчиков в войне с Ираном, верховный командующий предупреждает: запасы "опасно низкие".

Гегсет отметил, что этот заголовок не соответствует действительности. "CNN – позор вам", – добавил он.

Отметим, что CNN со ссылкой на осведомленные источники и внутренние отчеты Пентагона писало, что запасы высокотехнологичных боеприпасов для систем THAAD и Patriot почти исчерпаны. К тому же Сухопутные войска США почти полностью израсходовали запасы дальнобойных высокоточных ракет ATACMS и PrSM за пять месяцев войны с Ираном.

Кроме того, почти наполовину сократились и запасы крылатых ракет Tomahawk. По мнению военных экспертов, это негативно повлияет на готовность США к возможному конфликту с Китаем, Россией или Северной Кореей.

Очевидно, мы недостаточно ненавидим СМИ, которые производят фейковые новости,
– написал Пит Хегсет.

Напомним, в ближайшее время США, Иран и Оман могут объявить о заключении временного соглашения о возобновлении судоходства через Ормузский пролив. Договоренности предусматривают 60-дневный временный режим судоходства между странами с возможностью его продления.

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Пит Гегсет Конфликт между США и Ираном