Украина уже не в приоритете: журналистка объяснила, какая угрожающая проблема появилась у Трампа

Дональд Трамп обещал как можно быстрее развязать войну в Украине, но уже больше года ему не удается договориться с Владимиром Путиным. Однако сейчас российско-украинская война может отойти для президента США на второй план, ведь он столкнулся с очень серьезной проблемой.

Об этом рассказала 24 Каналу канадская радиожурналистика Алла Кадыш, подчеркнув, что в США разворачивается очень неприятный для Дональда Трампа сценарий, который может привести к тяжелым последствиям для него. Также Кремль, по информации западных СМИ, предложил президенту США целый пакет соглашений, в частности, доступ к огромным запасам нефти и газа на Крайнем Севере.

От чего Трамп пытается отвлечь внимание?

Кадыш отметила, что Трамп имеет очень серьезную проблему, ведь его рейтинг в США стремительно просто падает. По последним данным, его действия поддерживает лишь 32% населения, а 68% убеждены, что он не заботится о Соединенных Штатах и что у него неправильные приоритеты.

Обратите внимание! По результатам опроса CNN, который был проведен накануне выступления Трампа с посланием Конгрессу 24 февраля, его рейтинг среди независимых избирателей упал до нового минимума. Лишь 32% американцев считают, что президент США имеет правильные приоритеты, а в то же время 68% уверены, что он не уделял достаточно внимания важнейшим проблемам страны. Это самый негативный показатель за все время его президентства.

"Поэтому сейчас Трампу надо отвлечь внимание от низкого рейтинга и каким-то образом поднять его. А также от файлов Эпштейна, ведь скандал вокруг них не утихает", – отметила радиожурналистка.

В деле Джефри Эпштейна ежедневно появляются новые открытия. Из последнего было обнаружено, что Эпштейн снимал частные небольшие склады, где хранил документы. Как выяснилось, ФБР вообще ничего не знало об этом. Поэтому, по ее мнению, Трампу никуда не деться от дела Эпштейна.

Для Трампа, вероятно, ситуация по Украине перестала быть приоритетом. Это ничего не добавляет его имиджу и это не показывает американцам, что он заботится о них,

– подчеркнула она.

В то же время продолжаются постоянные скандалы с администрацией Белого дома, с министрами. Например, директор ФБР Каш Патель, который должен заниматься расследованием файлов Эпштейна, поехал на Олимпийские игры и пил пиво во время хоккейного матча. Это вызвало недовольство, и уже звучат мысли, что он должен уйти в отставку.

Поэтому вокруг Трампа бесконечные скандалы, репутационные потери с ними связаны, и это отражается на его рейтинге. Это означает, что даже его база поддержки среди американцев, которая в среднем составляла 33 – 34%, начала отваливаться от него,

– объяснила Алла Кадыш.

Она добавила, что сейчас Трампу нужно спасать свою репутацию, и ситуация с Украиной ему никоим образом не поможет. Если бы он действительно смог установить мир в Украине, это, вероятно, помогло бы ему удержать рейтинг. Однако он не может это сделать, ведь не имеет никакого влияния на Владимира Путина.

О чем могут договариваться Трамп и Путин?