У Украины есть фотодоказательства, что на территории Румынии ночью упали "Шахеды", – Кулеба
Источник:Укринформ
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что у Украины есть фотодоказательства о "прилету" в Румынию российских "Шахедов". Он убеждает, что в настоящее время Румыния изучает все детали.
Румынские власти же раньше "открестились" и отрицали крах российских дронов. Они заявили, что прямых военных угроз национальной территории или территориальным водам Румынии нет.
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Падение беспилотников было
У Украины есть фотодоказательства того, что ночь на 4 сентября российские беспилотники разбились на территории Румынии. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предположил, что в настоящее время власти страны сделали паузу, чтобы обсудить ситуацию. Однако он уверен, что нельзя отрицать факт, что на их территории что-то упало.
И мы авторитетно утверждаем, с доказательствами, что это прилетели дроны "шахед". У нас есть фотодоказательства того, что там что-то упало,
– заявил Кулеба.
Украина готова поделиться ими, однако окончательное решение будет за румынскими властями. Кулеба объяснил, что выводы сделать проще, чем потом с ними что-либо делать.
Есть тенденции на попытки не эскалировать интерпретации тех или иных событий со стороны партнеров, чтобы не быть вовлеченными в непосредственный конфликт,
– объяснил глава МИД.
Кулеба убеждает, что именно это является основной причиной сверхбережной реакции Румынии на ночное событие.
Падение "Шахедов" в Румынии: что известно
- В ночь на 4 сентября во время атаки на Измаильский порт несколько российских "Шахедов" упали в Румынии. Они взорвались на территории страны.
- Пограничники видели два взрыва беспилотников за пределами Украины. ГПСУ просили, чтобы коллеги предоставили возможную информацию, связанную с этими случаями – там не ответили.
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На фоне инцидента глава Офиса президента Андрей Ермак подчеркнул, что важно усилить санкции против России, чтобы она не смогла получать западные компоненты для производства дронов. Также он добавил, что Украине нужно больше ПВО.