У Украины появилось второе дыхание, – Арахамия о борьбе с "Северным потоком-2"

Давид Арахамия заявил, что Россия не очень продвинулась в вопросе запуска "Северного потока-2". В то же время выборы в Германии открыли в Украине второе дыхание в борьбе с газопроводом.

Об этом глава фракции "Слуга народа" сообщил в эфире одного из телеканалов.

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На сегодняшний день "Северный поток-2" не сильно продвинулся вперед. Более того, появились жесткие сообщения об отключении от системы SWIFT, о санкциях, о которых ранее украинцам только хотелось бы мечтать,

– сказал он.

Нардеп не знает, будут ли они воплощены в жизнь, будут ли достигнуты договоренности, но уже "Украина активизировалась в этом процессе".

Вопрос "Северного потока-2" окончательно не решен

Давид Арахамия заметил, что главным союзником в вопросе "Северного потока-2" является Польша, которая заняла очень жесткую риторику по отношению к Германии.

Сегодня, учитывая то, как завершились выборы в Германии, у нас появилось второе дыхание в этой борьбе,

– отметил "слуга народа".

Он также добавил: сейчас Россия уже показала всем, что готова использовать "Северный поток-2" в качестве оружия и раскачала цену на газ до почти 1 тысячи евро.

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"Все в Европе четко увидели, что верить обещаниям страны-агрессора в вопросе энергетической безопасности – это себя не уважать", – подытожил народный депутат.

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