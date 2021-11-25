У Венедиктовой объяснили, как обыск на Франковщине связан с покушением на Шефира

В рамках расследования дела о покушении на помощника президента Сергея Шефира следователи провели уже почти 100 обысков. Накануне силовики наведались к депутату облсовета Ивано-Франковска Сергею Волошину.

Как пояснили в Офисе генпрокурора, Волошин является владельцем оружия с патронами, которые аналогичны использованным при покушении.

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Однако, как отметил сам Волошин, в Украине десятки, а то и сотни тысяч владельцев подобного оружия. Отметим, что утром 24 ноября правоохранители пришли с обысками к депутату Ивано-Франковского облсовета Сергею Волошину.

Обыски прошли в доме Волошина в Яремче, а также в доме его родителей. Они проходили на основании постановления Печерского райсуда Киева от 3 ноября.

Следователи провели почти 100 обысков

Правоохранители провели примерно 100 обысков по делу о покушении на Сергея Шефира.

В рамках расследования уголовного производства проведено около 100 обысков у всех сейчас установленных лиц, которые осуществляли отстрел охотничьего оружия патронами, аналогичными использованным при совершении этого преступления,

– заявили в Офисе генпрокурора.

Также обыски прошли в магазинах по продаже оружия и боеприпасов и лиц, занимающихся их сбытом.

Как продвигается расследование дела

В МВД сообщили, что правоохранители тщательно изучили более 400 гектаров местности, где ранее совершили покушение на Шефира. Некоторые участки осмотрели повторно и обнаружили дополнительные вещественные доказательства.

После этого назначили примерно 30 экспертиз. По словам заместителя министра внутренних дел Евгения Енина, все указывает на то, что исполнителем преступления был профессионал.

Ранее Венедиктова заявляла, что следователи рассматривают более 10 версий покушения на Шефира. В то же время генпрокурор опровергла информацию о том, что это покушение могло быть постановкой.

Что известно о покушении на Шефира