В Бердянске повторный "хлопок" с детонацией: оккупанты в панике

Вторник 11 июля оказался жарким для российских захватчиков. У оккупантов сильно пылает в оккупированных Бердянске, Токмаке на Запорожье, а также в Скадовске Херсонской области.

Через некоторое время после того, как в Бердянске раздались взрывы, в город снова пришел "хлопок". Также мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил о взрывах в оккупированном Токмаке. Впоследствии к эстафете присоединился и Скадовск.

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В Бердянске что-то сильно взрывается

Под вечер в Бердянске раздалась серия взрывов с детонацией. Партизаны сообщают, что в городе сильные "прилеты". А российские захватчики катаются на своих машинах в панике.

Прилеты в Бердянске: смотрите видео

Федоров сообщил, что прилетело на территорию одного из промышленных предприятий Бердянска, где оккупанты устроили себе базу. Российские захватчики подтверждают попадание в промышленную зону завода "Южгидромаш" в районе Азмол.

День – бомба: фото из оккупированного Бердянска

Партизаны сообщают, что Российское ПВО в попытке что-то сбить лишь повлекло за собой пожар – загорелось поле пшеницы. Чрезвычайники не приехали, так что оно полностью сгорело.

Отметим, что ночью в Бердянске произошел хлопок в гостинице "Дюна". Погибли десятки российских военных и, по меньшей мере, один генерал – российские медиа уже подтвердили гибель Олега Цокова, командовавшего ракетными ударами по Украине.

В Токмаке и Скадовске также взрывы

По словам Федорова, в Токмаке хорошенько "прилетело" по местам расположения российских военных.

И хорошо, потому что местные уже устали считать подразделения и прибывающую в город технику,

– отметил он.



Хлопок в Токмаке / Фото Иван Федоров

В Скадовске тоже что-то громко взрывается. Пока больше подробностей нет, однако партизаны намекают, что "хлопок" результативный. Там что-то сильно детонирует.



"Хлопок" в Скадовске / Фото Kherson Non Fake

Агенты движения "Атеш" сообщают, что после взрывов в Бердянске и Токмаке, российские захватчики в оккупированном Мелитополе в панике. Скорее всего, ждут удара.