У врага появилась собственная группировка войск "Север": какие области она охватывает

Оккупанты создали новую группировку войск "Север". Она возникла на базе бывшей группировки прикрытия границы, а именно группировки войск "Брянск", "Курск" и "Белгород".

Спикер Оперативного командования "Север" Вадим Мысник рассказал в эфире телемарафона, что россияне в районе приграничья постоянно осуществляют ротацию. В частности, наша разведка сообщает, что части россиян отбывают и прибывают, пишет 24 Канал.

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Как действует новая группировка врага "Север"

Вадим Мысник рассказал, что у оккупантов происходит активное движение. В частности, зафиксировано движение артиллерийских и мотопехотных частей.

Мы знаем, что враг на Белгородщине, Брянщине и Курщине создал группировку "Север". То есть там привлекается ленинградский военный округ. Далее мы наблюдаем возможное накопление войск врага,

– заявил представитель Оперативного командования "Север".

По его данным, если оккупанты захотят более активно действовать, или пытаться продвигаться на нашу территорию, то должен быть подвоз техники, топливных материалов, боеприпасов.

"Это процесс, который сейчас в этих условиях практически невозможно скрыть от наших разведчиков", – объяснил спикер.

Что известно о новой группировке войск "Север"

Российское минобороны впервые вспомнило о группировке войск "Север" 14 апреля 2024 года. По данным оккупантов, она действует на Белгородском направлении.

"Информационное сопротивление" сообщил, что этой группировкой руководит генерал-полковник Александр Лапин. Действуют они в пределах Брянской, Курской, Белгородской областей России.

В группировку войск "Север" передали 11-й армейский корпус без 7-го отдельного мотострелкового полка и 138 отдельную мотострелковую бригаду из состава 6-й общевойсковой армии. Также туда, вероятно, войдут определенные формирования из состава 44 армейского корпуса и 25 отдельная мотострелковая бригада.

"Север" должен насчитывать до 46 – 48 тысяч личного состава, 350 – 360 танков, до 860 боевых бронированных машин, ориентировочно 940 – 950 артиллерийских систем, 110 – 120 реактивных систем залпового огня, до 4 – 6 пусковых установок оперативно-тактического ракетного комплекса.

Вадим Мысник также сказал, что на Севере Украины выстроена линия обороны. Наши военные ее усиливают и вглубь отстраивают дополнительные полосы обороны.