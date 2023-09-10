У ВСУ есть 30 – 45 дней для завершения контрнаступления, – генерал США

Активная фаза контрнаступления ВСУ может занять еще 30 – 45 дней. После этого наступление усложнит погода.

Такое мнение высказал глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли. Он считает, что осенью ВСУ будет труднее маневрировать, поэтому наступательные действия могут замедлиться.

Важно Буданов не считает, что война в Украине будет долговременной: как глава ГУР объяснил свое мнение

Контрнаступление ВСУ может продлиться еще 30 – 45 дней

Тяжелые бои все еще продолжаются. Украинцы бьются и последовательно продвигаются. Осталось еще некоторое количество времени, вероятно, около 30 – 45 дней пригодной для боев погоды, поэтому украинцы пока не закончили. Бои еще не закончились. ВСУ пока не закончили боевую фазу того, что они запланировали,

– заявил Милли.

Он отметил, что и раньше говорил о продолжительности и сложности войны. По его мнению, эта война будет долгой, медленной, тяжелой и связанной с большим количеством жертв.

"Так и происходит", – добавил генерал.

У Украины есть шансы прорвать российские линии обороны до конца года

Кстати, в американской разведке заявляли, что темп украинского контрнаступления растет. Поэтому у ВСУ есть шансы прорвать российские линии обороны до конца года. Об этом сказал директор по анализу Разведывательного управления Министерства обороны США Трент Молл.

По его словам, ВСУ возле Работиного уже пробили первую линию обороны россиян, а сейчас атакуют и вторую.

Контрнаступление ВСУ продолжится зимой

Напомним, Кирилл Буданов сообщал, что контрнаступление ВСУ может продолжиться и зимой, если продвигаться вперед станет труднее.

Буданов подчеркнул, что контрнаступление происходит на нескольких направлениях. Впрочем, глава ГУР признал, что продвижение идет медленнее, чем он хотел, и описал ситуацию как сложную.

Глава ГУР МО отметил, что среди ключевых факторов, тормозящих контрнаступление – очень плотная концентрация российских мин и большое количество компактных вражеских дронов-камикадзе.