У ВСУ есть продвижение в Клещеевке, что на юге от Бахмута: какая там сейчас ситуация
13 сентября 2023, 15:54Читати новину українською
Мощное контрнаступление Вооруженных Сил Украины продолжается. У наших защитников есть продвижение в Клещеевке.
Клещеевка – расположена на юге от Бахмута. Там продолжаются боевые действия. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш в эфире Радио Свобода, информирует 24 Канал.
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У ВСУ есть продвижение в Клещеевке
По словам Евлаша, у ВСУ есть продвижение в Клещеевке, что на юге от Бахмута. Однако еще рано говорить о том, что наши бойцы полностью закончили операцию.
Там продолжаются боевые действия. Кроме этого, есть успехи в направлении населенного пункта Андреевка, Бахмут и Курдюмовка,
– подчеркнул руководитель пресс-службы Восточной группировки войск.
Контрнаступление ВСУ продолжается: последние новости
- Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Бахмутском и Мелитопольском направлениях.
- На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, заставляют врага отходить с занимаемых позиций.
- В результате штурмовых действий Силы обороны имеют частичный успех в районе Работиного Запорожской области.
- На Бахмутском направлении Силы обороны продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут, имели частичный успех в районе Клещеевки Донецкой области, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике. Идут тяжелые бои.