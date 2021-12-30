У Зеленского объяснили, чего ожидают от вероятного разговора с Байденом

Источники в Белом доме сообщили американским СМИ, что Джо Байден после разговора с главой Кремля позвонит Владимиру Зеленскому. Этого не исключают и в Офисе Президента.

У Зеленского допускают, что украинский и американский лидеры в ближайшее время пообщаются снова. Об этом в комментарии 24 каналу сообщил спикер президента Сергей Никифоров.

Обратите внимание США оставят авианосец в Средиземном море из-за российских войск возле территории Украины

Все происходит так, как и в начале декабря

Никифоров отметил, что перед прошлым разговором Байдена и Путина государственный секретарь США Энтони Блинкен общался с Зеленским. Тогда политики "согласовали позиции". Американский чиновник заверил – "ничего об Украине без Украины".

Такой же разговор состоялся между ними снова 29 декабря. Они обсудили урегулирование ситуации на Донбассе и будущие дипломатические отношения с Россией. То есть сейчас все происходит так же.

У Зеленского ожидают звонка от Байдена

В ОП отметили, что по итогам разговора с Путиным в начале декабря Байден позвонил Зеленскому. Политик заверил его в том, что США поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украины.

"Так же ожидаем, что он может позвонить и на этот раз", – пояснил Никифоров. Однако подчеркнул, что пока никаких подробностей о времени или формате такого разговора подтвердить не может.

Когда будут разговаривать Путин и Байден