У Зеленского отреагировали на выступление путина и заявление об аннексии оккупированных территорий
Источник:Андрей Ермак
Российский диктатор Владимир Путин 30 сентября объявил об аннексии 4 областей Украины. В ОП уже ответили на решение кремлевского диктатора.
Выступление Путина в Москве, во время которого он объявил об аннексии Херсонщины, Запорожья, Донбасса и Луганщины, прокомментировал глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак.
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Украина – единая, – Ермак
Он написал, что Украина продолжит освобождать временно оккупированные территории, несмотря на то, что заявил диктатор России. Ермак подчеркнул, что Украина – единая.
Мы работаем дальше и освобождаем украинские территории. И не обращаем внимание на тех, кому пора пить таблетки. Армия работает, Украина – единая. Только вперед,
– написал Ермак и добавил фото радуги.
Путин объявил об аннексии украинских территорий
- Российский диктатор Владимир Путин 30 сентября объявил о решении включить в состав России территории Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей.
- Во время выступления диктатор заявил, что "эти люди станут россиянами навсегда". Также он предложил Украине возобновить мирные переговоры.
- Решению Путина предшествовало проведение на оккупированных территориях Украины фейковых "референдумов". Оккупанты выдумали, что местное население якобы поддержало присоединение к составу России.
- В ночь на 30 сентября сообщалось, что Путин подписал бумажки якобы о "признании независимости" двух украинских областей. Речь идет об оккупированных территориях Запорожья и Херсонщины.
- Отметим, что Владимир Зеленский неоднократно предупреждал Кремль, что проведение фейковых "референдумов" поставит крест на мирных переговорах Украины и России. Однако в Кремле проигнорировали заявления Зеленского.
- Следует отметить, что страны Запада, среди которых США, Германия, Франция, Великобритания, Канада и другие, обещали не признать ни результаты "референдумов", ни аннексию украинских территорий. Более того, Москву ожидает ужесточение санкций.
- В ООН заявили, что решение Путина о присоединении Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины не будет иметь юридической силы.
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