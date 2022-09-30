У Зеленского отреагировали на выступление путина и заявление об аннексии оккупированных территорий

Российский диктатор Владимир Путин 30 сентября объявил об аннексии 4 областей Украины. В ОП уже ответили на решение кремлевского диктатора.

Выступление Путина в Москве, во время которого он объявил об аннексии Херсонщины, Запорожья, Донбасса и Луганщины, прокомментировал глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

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Украина – единая, – Ермак

Он написал, что Украина продолжит освобождать временно оккупированные территории, несмотря на то, что заявил диктатор России. Ермак подчеркнул, что Украина – единая.

Мы работаем дальше и освобождаем украинские территории. И не обращаем внимание на тех, кому пора пить таблетки. Армия работает, Украина – единая. Только вперед,

– написал Ермак и добавил фото радуги.

Ермак отреагировал на выступление Путина / Фото из соцсетей Ермака

Путин объявил об аннексии украинских территорий

Российский диктатор Владимир Путин 30 сентября объявил о решении включить в состав России территории Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей.

Во время выступления диктатор заявил, что "эти люди станут россиянами навсегда". Также он предложил Украине возобновить мирные переговоры.

Решению Путина предшествовало проведение на оккупированных территориях Украины фейковых "референдумов". Оккупанты выдумали, что местное население якобы поддержало присоединение к составу России.

В ночь на 30 сентября сообщалось, что Путин подписал бумажки якобы о "признании независимости" двух украинских областей. Речь идет об оккупированных территориях Запорожья и Херсонщины.

Отметим, что Владимир Зеленский неоднократно предупреждал Кремль, что проведение фейковых "референдумов" поставит крест на мирных переговорах Украины и России. Однако в Кремле проигнорировали заявления Зеленского.

Следует отметить, что страны Запада, среди которых США, Германия, Франция, Великобритания, Канада и другие, обещали не признать ни результаты "референдумов", ни аннексию украинских территорий. Более того, Москву ожидает ужесточение санкций.

В ООН заявили, что решение Путина о присоединении Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины не будет иметь юридической силы.

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