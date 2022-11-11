"Вторая армия мира" убегает пешком, – у Зеленского пристыдили военных Путина

Российские военные отступают с правого берега Херсона в следствие слаженных действий ВСУ. Оккупанты дают убегают пешком.

В сети опубликовали видео, как российские военные пересекают реку по переправе у Антоновского моста. Сам мост оккупанты, опасаясь ВСУ, решили взорвать.

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Ермак отреагировал на бегство захватчиков

Россияне бегут с правого Днепра пешком. Вероятно, российские военные боятся передвигаться на технике, чтобы не стать легкой целью для ВСУ.

Оккупанты пешком бегут из Херсона: видео

На побег российских оккупантов отреагировал глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак. Он высмеял русскую армию, которую в Кремле привыкли называть "второй в мире". Мифы про российскую армию разбились об мощь ВСУ. Наши воины ценой жизней сдерживают нашествие врага.

"Вторая армия мира" пытается бежать пешком…,

– лаконично написал Андрей Ермак в социальных сетях.

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