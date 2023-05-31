У Зеленского ответили, когда Украина проведет переговоры с Россией

В Офисе Президента отвергают любые переговоры с Россией. Подоляк и Зеленский ответили, когда они могут состояться.

В эфире национального телемарафона советник Офиса Президента Михаил Подоляк сказал, что сейчас переговоры с Путиным не имеют смысла. Пока Россия не выведет войска и будет продолжать войну, дипломатия невозможна. Об этом пишет 24 Канал.

Смотрите также Россия пойдет на переговоры только в случае победы в войне, – Боррель

Пока о переговорах с врагом не говорится

Михаил Подоляк сказал, что Путин нереалистично и неадекватно оценивает себя, Россию и свои возможности.

То есть, нет смысла тратить время на то, что не будет имплементировано в реальность,

– подчеркнул Подоляк.

Он добавил, что Владимир Зеленский наоборот очень стабильный в этом вопросе, продвигая формулу мира, в которой первым пунктом сказано: россияне должны вывести все свои войска с наших территорий. Однако, как именно это произойдет, то есть принудительно или добровольно, нет разницы.

Позиция Владимира Зеленского

Владимир Зеленский в интервью Chosun online заявил, что Украина не будет думать даже о переговорах с Россией, пока со всей территории страны не будут выведены оккупационные войска.

Сначала они должны вывести войска из Украины, а потом мы уже должны думать о том, как с ними говорить, в каком формате, с кем, кто должен быть свидетелем, с кем в целом можно говорить с той стороны, когда доверия никакого нет. Поэтому прежде всего они должны выйти из всех наших территорий, прежде чем говорить о дипломатии,

– сказал Зеленский.

Россия упустила свой шанс на переговоры в 2022 году