У Зеленского ответили, когда Украина проведет переговоры с Россией
В Офисе Президента отвергают любые переговоры с Россией. Подоляк и Зеленский ответили, когда они могут состояться.
В эфире национального телемарафона советник Офиса Президента Михаил Подоляк сказал, что сейчас переговоры с Путиным не имеют смысла. Пока Россия не выведет войска и будет продолжать войну, дипломатия невозможна. Об этом пишет 24 Канал.
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Пока о переговорах с врагом не говорится
Михаил Подоляк сказал, что Путин нереалистично и неадекватно оценивает себя, Россию и свои возможности.
То есть, нет смысла тратить время на то, что не будет имплементировано в реальность,
– подчеркнул Подоляк.
Он добавил, что Владимир Зеленский наоборот очень стабильный в этом вопросе, продвигая формулу мира, в которой первым пунктом сказано: россияне должны вывести все свои войска с наших территорий. Однако, как именно это произойдет, то есть принудительно или добровольно, нет разницы.
Позиция Владимира Зеленского
Владимир Зеленский в интервью Chosun online заявил, что Украина не будет думать даже о переговорах с Россией, пока со всей территории страны не будут выведены оккупационные войска.
Сначала они должны вывести войска из Украины, а потом мы уже должны думать о том, как с ними говорить, в каком формате, с кем, кто должен быть свидетелем, с кем в целом можно говорить с той стороны, когда доверия никакого нет. Поэтому прежде всего они должны выйти из всех наших территорий, прежде чем говорить о дипломатии,
– сказал Зеленский.
Россия упустила свой шанс на переговоры в 2022 году
- В начале полномасштабного вторжения Украина еще пыталась провести переговоры с Россией, однако попытки были тщетными. Во время переговоров делегационных групп в Беларуси агрессоры ставили ультиматумы, в процессе цинично продолжали обстреливать украинские города.
- В апреле 2022 Владимир Зеленский говорил, что Россия все еще может рассчитывать на переговоры, но эти шансы снизились после Бучи, Бородянки, Мариуполя и других военных преступлений оккупантов.
- Лидеры многих стран продолжали призывать к "мирному диалогу". Однако президент Украины подчеркнул, что если Россия объявит аннексию оккупированных украинских территорий, то Украина выйдет из переговорного процесса с агрессором.
- После псевдореферендума с последующим объявлением аннексии Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, Владимир Зеленский подписал указ о невозможности переговоров с Россией, пока ее возглавляет Путин.
- Пока все партнеры Украины поддерживают формулу мира, предложенную Владимиром Зеленским Сначала страна-агрессор должна вывести свои войска со всех оккупированных территорий. Пока переговоры с оккупантами невозможны.