Вот почему война продолжается: у Зеленского отреагировали на роспуск комиссии ООН по Еленовке
Источник:Михаил Подоляк
ООН расформировала комиссию по установлению обстоятельств теракта в колонии Еленовки, где были убиты пленники. На решение ООН отреагировали в Офисе Президента Украины.
Советник Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что решение ООН распустить комиссию объясняет, почему война России против Украины все еще продолжается. Он намекнул на непоследовательность в действиях ООН.
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В частности генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решил расформировать миссию, ведь Россия не дает гарантий безопасности. Но при этом страна-агрессор сохраняет место в Совбезе ООН.
Почему война продолжается… Гутерриш расформировал миссию по расследованию убийства пленных в Еленовке… Потому что Россия… не дает миссии ООН гарантии безопасности и не позволяет заехать на место. Россия – член Совбеза ООН. Но Гутерриш не предлагает наказания России, вроде бы ничего не произошло…,
– написал Подоляк.
Что известно о решении ООН
- В конце июля 2022 года Россия совершила теракт в колонии Еленовки на оккупированной территории Донецкой области. Пока точное количество украинских пленных, которых убила Россия, не известно. Сообщалось о более чем 50 жертвах.
- Украина потребовала расследовать теракт, однако Россия всячески этому препятствовала. После запросов Украины и России в ООН летом анонсировали запуск миссии.
- Однако международные расследователи не смогли попасть на место теракта, ведь Россия не гарантировала им безопасность. Поэтому 5 января генсек ООН Антониу Гутерриш заявил о роспуске миссии.
- Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что возможная причина роспуска миссии кроется в том, что из трех человек-иностранцев, входивших в состав миссии, фактически находятся под влиянием России.
- Кроме того, Лубинец заявил, что расследование теракта в Еленовке свидетельствует о посреднически-нейтральной позиции ООН.