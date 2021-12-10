У Зеленского раскрыли детали разговора с Макроном

Владимир Зеленский пообщался по телефону с Эммануэлем Макроном. Украинский и французский лидеры обсудили, в частности, ситуацию безопасности вокруг Украины.

Глава государства поблагодарил французского коллегу за поддержку на фоне военной эскалации со стороны России. Тот в ответ отметил взвешенную позицию Украины.

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Макрон поддерживает инициативы Украины

В ОП рассказали, что политики говорили и о разблокировании переговоров "нормандской четверки". Зеленский подчеркнул, что Украина готова и дальше активно работать в рамках этого формата. Политики согласились, что необходимо возобновить эффективную работу трехсторонней контактной группы. Макрон заявил, что поддерживает важные инициативы, касающиеся полноценного возвращения к режиму тишины, освобождения пленных и открытия КПВВ.

Франция и Германия поддержали включение США в нормандский формат. В Кремле ответили, что не против. Мол, от Вашингтона многое зависит.

Накануне в НАТО выступили в поддержку нормандского формата. Как отметил генсек Альянса, это особенно важно на фоне угрозы России.

"Северный поток-2" – угроза для Европы

Президенты общались и об энергетической безопасности Европы, в частности – негативном влиянии проекта "Северный поток-2". Украинский лидер подчеркнул, что российский газопровод угрожает этой безопасности. Стороны подчеркнули, что важно разнообразить поставки энергоносителей в Европу, в частности благодаря сжиженному природному газу.

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