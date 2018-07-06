У Москаля опровергли гибель четвертого военного на Ровенском полигоне

Во время военных учений на Ровенском полигоне погибли не 4, а 3 бойцов 15 отдельного горно-пехотного батальона 128-й отдельной горно-пехотной бригады. Еще 9 военных ранены.

Информацию уточнила пресс-служба главы Закарпатской облгосадминистрации Геннадия Москаля.

Отметим, ранее в Закарпатской ОГА сообщили о гибели 4 военнослужащих в результате взрыва миномета на Ровенском полигоне.

По уточненной информации, в пятницу в ходе учений на Ровенском полигоне погибли трое военнослужащих 15 отдельного горно-пехотного батальона (один офицер и двое бойцов), который входит в состав 128-й отдельной горно-пехотной бригады и базируется в Ужгороде,

– говорится в сообщении пресс-службы Москаля.

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"Еще девять военнослужащих (двое офицеров, а также рядовые, солдаты и старшие солдаты) ранены и доставлены в госпиталь. Двое из погибших – жители Ужгорода, один – житель Перечинского района", – добавили в сообщении.

Напомним, что утром 6 июля во время учений на Ровенском общевойсковом полигоне разорвался миномет. В результате инцидента погибли 3 военных, еще 9 получили ранения.



Выяснилось, что на Ровенском полигоне взорвался миномет "Молот", а пострадавшими и погибшими военными оказались бойцы 128 бригады из Закарпатья.



Правозащитница Ольга Решетилова известила, что минометы марки "Молот" имеют недостатки, из-за которых уже случалась похожая трагедия на полигоне "Широкий лан".



Главной версией взрыва гранатомета на Ровенском полигоне в Минобороны назвали нарушение мер безопасности во время проведения учений.