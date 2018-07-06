15:52
6 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
25°C
28°C 16°C
  • суббота
    26°C 17°C
  • воскресенье
    25°C 17°C
  • понедельник
    25°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Футбол без Путина. Наташи, которые спасают мир
Вєсті Кремля
22:27, 5 июля
Вести.UA. Огненная Тимошенко. Звездная война Гройсмана с контрабандой
Вєсті.UA
19:44, 5 июля
Ваша фирма уже не ваша: как работают грязные регистраторы и можно ли положить их махинациям край
ЦРУ
09:03, сегодня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 июня
Вспомнить Все. НСК Олимпийский: главная арена страны
Згадати все
00:31, 4 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

У Москаля опровергли гибель четвертого военного на Ровенском полигоне

124 Читати новину українською
У Москаля опровергли гибель четвертого военного на Ровенском полигоне
У Москаля опровергли гибель четвертого военного на Ровенском полигоне / Фото из открытых источников

Во время военных учений на Ровенском полигоне погибли не 4, а 3 бойцов 15 отдельного горно-пехотного батальона 128-й отдельной горно-пехотной бригады. Еще 9 военных ранены.

Информацию уточнила пресс-служба главы Закарпатской облгосадминистрации Геннадия Москаля.

Отметим, ранее в Закарпатской ОГА сообщили о гибели 4 военнослужащих в результате взрыва миномета на Ровенском полигоне.

По уточненной информации, в пятницу в ходе учений на Ровенском полигоне погибли трое военнослужащих 15 отдельного горно-пехотного батальона (один офицер и двое бойцов), который входит в состав 128-й отдельной горно-пехотной бригады и базируется в Ужгороде,
– говорится в сообщении пресс-службы Москаля.

Читайте также: Порошенко раздал поручения в связи со взрывом миномета на Ровенском полигоне

"Еще девять военнослужащих (двое офицеров, а также рядовые, солдаты и старшие солдаты) ранены и доставлены в госпиталь. Двое из погибших – жители Ужгорода, один – житель Перечинского района", – добавили в сообщении.

Напомним, что утром 6 июля во время учений на Ровенском общевойсковом полигоне разорвался миномет. В результате инцидента погибли 3 военных, еще 9 получили ранения.

Выяснилось, что на Ровенском полигоне взорвался миномет "Молот", а пострадавшими и погибшими военными оказались бойцы 128 бригады из Закарпатья.

Правозащитница Ольга Решетилова известила, что минометы марки "Молот" имеют недостатки, из-за которых уже случалась похожая трагедия на полигоне "Широкий лан".

Главной версией взрыва гранатомета на Ровенском полигоне в Минобороны назвали нарушение мер безопасности во время проведения учений.

Теги: Новости Украины Вооруженные Силы Украины Взрыв Чрезвычайное происшествие Ровно Жертвы Новости Закарпатья Ужгород Геннадий Москаль
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук