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У Москаля спростували загибель четвертого військового на Рівненському полігоні

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У Москаля спростували загибель четвертого військового на Рівненському полігоні
У Москаля спростували загибель четвертого військового на Рівненському полігоні / Фото з вільних мереж

Під час військових навчань на Рівненському полігоні загинули не 4, а 3 бійців 15 окремого гірсько-піхотного батальйону 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади. Ще 9 військових поранені.

Інформацію уточнила прес-служба голови Закарпатської облдержадміністрації Генадія Москаля.

Зазначимо, раніше у Закарпатській ОДА сповістили про загибель 4 військовослужбовців внаслідок вибуху міномета на Рівненському полігоні.

За уточненою інформацією, у п’ятницю в ході навчань на Рівненському полігоні загинули троє військовослужбовців 15 окремого гірсько-піхотного батальйону (один офіцер і двоє бійців), який входить до складу 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади й базується в Ужгороді,
– мовиться у повідомленні прес-служби Москаля.

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"Ще дев’ятеро військовослужбовців (двоє офіцерів, а також рядові, солдати та старші солдати) поранені й доставлені в госпіталь. Двоє із загиблих – мешканці Ужгорода, один – мешканець Перечинського району", – додали у повідомленні.

Нагадаємо, що вранці 6 липня під час навчань на Рівненському загальновійськовому полігоні розірвався міномет. Внаслідок інциденту загинули 3 військових, ще 9 зазнали поранень.

З’ясувалося, що на Рівненському полігоні вибухнув міномет "Молот", а постраждалими та загиблими військовими виявилися бійці 128 бригади з Закарпаття.

Правозахисниця Ольга Решетилова сповістила, що міномети марки "Молот" мають недоліки, через які вже траплялася схожа трагедія на полігоні "Широкий лан".

Головною версією вибуху гранатомета на Рівненському полігоні у Міноборони назвали порушення заходів безпеки під час проведення навчань.

Теги: Жертви Новини України Надзвичайні ситуації Рівне Збройні Сили України Новини Закарпаття Геннадій Москаль Ужгород Вибух
Джерело: 24 канал
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