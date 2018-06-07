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У него позиция безысходности, – адвокат активиста Балуха

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Владимир Балух голодает уже 81 день
Владимир Балух голодает уже 81 день / Радио Свобода

Украинский активист Владимир Балух, которого в оккупированном Крыму приговорили к почти 3,5 годам лишения свободы, уже 81 день голодает в СИЗО.

Как отметила адвокат Балуха Ольга Динзе, ее подзащитный надеется на обмен.

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По словам защитницы, Балух, который объявил бессрочную голодовку, убежден, что из-за решетки его добровольно не выпустят, поэтому может рассчитывать только на обмен.

У него сложилась позиция безысходности. Он говорит, что его из тюрьмы никто не отпустит – если не это уголовное дело, то будет следующее. Поэтому теперь он, наконец, заговорил – в течение нескольких месяцев мы говорим о том, что если будет обмен, и если все сложится, то он очень-очень хочет поехать на материковую Украину,
– сказала Ольга Динзе в эфире "Радио Свобода".

По ее данным, имя Владимира Балуха есть в украинских списках на обмен в числе основных, однако Россия пока не подтверждает готовность к переговорам.

Накануне адвокат сообщила, что за почти три месяца бессрочной голодовки, которую объявил Владимир Балух, он потерял почти 30 килограммов. 1 июня стало известно об ухудшении его состояния.

Украинского активиста Владимира Балуха ФСБ России в оккупированном Крыму задержала 8 декабре 2016 года. После аннексии полуострова на своем доме в селе Серебрянка он вывесил украинский флаг и табличку "улица Героев Небесной сотни" и отказался от российского паспорта.

Оккупационная власть обвинила его в хранении боеприпасов и взрывчатки, которые якобы обнаружили у него во время одного из обысков. Мужчина неоднократно настаивал, что боеприпасы ему подбросили, чтобы отомстить за принципиальную проукраинскую позицию. 16 января 2018 года Владимира Балуха приговорили к 3 годам и 7 месяцам заключения в колонии-поселении. 19 марта он объявил бессрочную голодовку.

Теги: Новости Украины Украинцы в плену РФ голодовка Аннексия Крыма Новости Крыма заложники
Источник: 24 Канал
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