У нього позиція безвиході, – адвокат активіста Балуха

Український активіст Володимир Балух, якого в окупованому Криму засудили до майже 3,5 років позбавлення волі, вже 81 день голодує у СІЗО.

Як зазначила адвокат Балуха Ольга Дінзе, її підзахисний сподівається на обмін.

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За словами захисниці, Балух, який оголосив безстрокове голодування, переконаний, що з-за ґрат його добровільно не випустять, тому може розраховувати тільки на обмін.

У нього склалася позиція безвиході. Він каже, що його з в’язниці ніхто не відпустить – якщо не ця кримінальна справа, то буде наступна. Тому тепер він, нарешті, заговорив – протягом декількох місяців ми говоримо про те, що якщо буде обмін, і якщо все складеться якнайкраще, то він дуже-дуже хоче поїхати на материкову Україну,

– сказала Ольга Дінзе в ефірі "Радіо Свобода".

За її даними, ім’я Володимира Балуха є в українських списках на обмін в числі основних, проте Росія поки не підтверджує готовність до переговорів.

Напередодні адвокат повідомила, що за майже три місяці безстрокового голодування, яке оголосив Володимир Балух, він втратив майже 30 кілограмів. 1 червня стало відомо про погіршення його стану.

Українського активіста Володимира Балуха ФСБ Росії в окупованому Криму затримала 8 грудня 2016 року. Після анексії півострова на своєму будинку у селі Серебрянка він вивісив український прапор та табличку "вулиця Героїв Небесної сотні" та відмовився від російського паспорта.



Окупаційна влада звинуватила його у зберіганні набоїв та вибухівки, які нібито виявили у нього під час одного з обшуків. Чоловік неодноразово наполягав, що боєприпаси йому підкинули, щоб помститись за принципову проукраїнську позицію. 16 січня 2018 року Володимира Балуха засудили до 3 років і 7 місяців ув'язнення у колонії-поселенні. 19 березня він оголосив безстрокове голодування.