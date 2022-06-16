Убедил ли Путин Макрона и Шольца сбросить перья голубей мира

По поводу приезда Макрона, Шольца и Драги, прежде всего, следует отметить тот факт, что за последние годы подобных совместных визитов лидеров сразу трех стран Большой семерки не было. Поэтому это действительно незаурядное событие. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

Исторический визит с двумя "но"

А если к этому добавить еще факт того, что визит проходит в период полномасштабной российской интервенции в Украину, то у этой поездки есть все шансы стать исторической. Но для того, чтобы она стала исторической, надо, так сказать, преодолеть два "но" и узнать, как они есть.

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Свое не отдадим

Исторической она станет в том случае, если европейцы сегодня на встрече с Зеленским уверят нас в своей поддержке: во-первых, кандидатства Украины в ЕС, а во-вторых, если они не будут тянуть нас в ловушку сдачи территорий в обмен на какой-то там. шаткий мир с россиянами. Мы в это не верим, и мы точно этого не пойдем.

Я очень надеюсь на то, что после десятков, пожалуй, совсем недвусмысленных заявлений президента Зеленского по поводу того, что какие-либо уступки россиянам недопустимы, мы не торгуем территорией, мы не сдаем наших военных, мы не играем в подковерные игры с россиянами. Эти заявления звучали последние несколько месяцев практически еженедельно.

Шольц и Макрон, я очень надеюсь, в очередной раз не будут наступать на грабли и перестанут играть роль голубей мира там, где он возможен только путем военной победы Украины. И мы в этом только убедились.

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Дуэт Путина и Медведева завел старую песню

Следующий момент в том, что Путин (если он еще в сознании) уже отреагировал на приезд лидеров Франции, Германии, Италии, Румынии сегодняшним утренним запуском ракет и воздушной тревогой по всей Украине.

Не менее красноречива и реакция дублера Путина, а по совместительству графомана Медведева, который уже успел настрочить несколько текстов с образами в адрес и французов, и немцев, и итальянцев, назвав их "ценителями лягушек, ливера и макарон".

Ну что ж – в нынешних условиях лучшего способа усилить сразу европейцев в Россию и все, что с ней связано, было бы сложно найти. Поэтому Медведев играет нам на руку, за что ему хвала и нужно дать еще какую-нибудь награду от Украины.

Судьбоносный июнь

Вторая половина июня обещает быть очень горячей на события и, пожалуй, судьбоносными для Украины решениями. Это я сейчас говорю и об обещанных поставках HIMARS в Украину, которые критически важны для контрнаступательных действий Украины и уничтожения российских инфраструктурных объектов. И гаубиц и другого вооружения от западных партнеров.

Также мы говорим о возможном получении Украиной статуса кандидата на вступление в ЕС, о саммите НАТО, участие в котором подтвердил Зеленский. Ну и, вероятно, не оставляем еще надежд на то, что слухи о возможном обострении болезни Путина – не слухи, а реальность.

Однако вымысел это или нет, сможем узнать уже завтра, когда у бункерного обывателя запланировано выступление на форуме в Петербурге.

Поэтому будем надеяться, что он там не появится, и это придаст нам еще больше подозрений и мнений по поводу того, что же с ним происходит.

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Но вместе с тем нам свое дело делать, нам нужно усиливаться, нам нужно не сбавлять обороты, нам нужно продолжать быть однозначно убедительными в общении с нашими партнерами.

Я очень надеюсь, что сегодняшняя встреча будет действительно судьбоносной для Украины, и у нас будет еще одна возможность гордиться своей страной, которая смогла стать уже почти окончательным кандидатом на вступление в ЕС.

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